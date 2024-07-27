Израиль нанес удар по школе в Газе, погибли как минимум 30 палестинцев, заявляет ХАМАС

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Служба гражданской обороны Газы сообщила, что в школе размещались перемещенные лица Фото: Reuters

В субботу утром израильская армия приказала мирным жителям южных районов Хан-Юниса эвакуироваться в «гуманитарную зону» в Аль-Маваси, районе на побережье.

ЦАХАЛ заявил, что собирается провести «силовую операцию» после получения информации о «значительном» ракетном обстреле Израиля из южных районов Хан-Юниса и «точных разведданных, указывающих на то, что ХАМАС внедрил» инфраструктуру в гуманитарную зону. Израильские военные предупредили гражданских лиц, что «оставаться в этой зоне стало опасно».

ЦАХАЛ опубликовал карты, на которых показано дальнейшее уменьшение гуманитарной зоны в Аль-Маваси. Военные сократили зону в понедельник, отдав приказ об эвакуации части гуманитарной зоны в преддверии операции против палестинских боевиков, которые, по всей видимости, перегруппировались там.

После приказа об эвакуации Министерство здравоохранения Газы сообщило, что в результате израильских ударов в районе Хан-Юниса погибли по меньшей мере 70 человек.

По данным министерства здравоохранения Газы, с начала военной кампании Израиля в Газе погибло более 39 тысяч палестинцев.

Израиль начал войну против ХАМАС 7 октября, после того как боевики ХАМАС напали на Израиль, убив около 1200 человек и взяв в заложники 251 человека.