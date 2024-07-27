Видео Трамп: "Через четыре года вам уже не нужно будет голосовать"

Во время предвыборной кампании во Флориде кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп призвал аудиторию консервативных христиан пойти на выборы. Сразу же после этого он удивил присутствующих заявлением, которое у многих наблюдателей вызвало опасения. В конце концов, Трамп уже неоднократно прибегал к автократическим методам.
"Христиане, идите и голосуйте! Только в этот раз - больше вам это не нужно будет делать", - заявил президент-республиканец в пятницу вечером на митинге, организованном ультраправой группой Turning Point Action в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, США.
"Знаете что? Все будет исправлено! Все будет в порядке. Вам больше не нужно будет голосовать, мои красивые христиане", - сказал Трамп.
Trump: You have to get out and vote. You won’t have to do it anymore. Four years, it will be fixed, it will be fine. You won’t have to vote anymore.. In four years, you won’t have to vote again. pic.twitter.com/DBGcBr3Wht— Acyn (@Acyn) July 27, 2024
Затем, немного помотав головой и прижав правую руку к груди с левой стороны, он сказал: "Я не христианин". Однако после этого он добавил: "Я вас люблю. Вам надо пойти и проголосовать. Через четыре года вам уже не надо будет голосовать. Мы все так хорошо приведем в порядок, что вам не надо будет голосовать".
Высказывания Трампа вызвали удивление в различных политических кругах.
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