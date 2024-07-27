Видео Трамп: "Через четыре года вам уже не нужно будет голосовать"

"Христиане, идите и голосуйте! Только в этот раз - больше вам это не нужно будет делать", - заявил президент-республиканец в пятницу вечером на митинге, организованном ультраправой группой Turning Point Action в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, США .

"Знаете что? Все будет исправлено! Все будет в порядке. Вам больше не нужно будет голосовать, мои красивые христиане", - сказал Трамп.

Затем, немного помотав головой и прижав правую руку к груди с левой стороны, он сказал: "Я не христианин". Однако после этого он добавил: "Я вас люблю. Вам надо пойти и проголосовать. Через четыре года вам уже не надо будет голосовать. Мы все так хорошо приведем в порядок, что вам не надо будет голосовать".