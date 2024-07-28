В Елгаве затопило улицы; жителей призывают в понедельник оставаться дома

Из-за сильного дождя и ветра, которые будут продолжаться всю ночь, утром ожидаются задержки в движении транспорта, поэтому власти призывают людей оставаться в помещениях или по возможности не использовать личные автомобили.

Прогнозируя, что дождь и ветер, которые будут продолжаться всю ночь, также могут нанести значительный ущерб, Pilsētsaimniecība уже заключила договор с компанией, которая будет спиливать поваленные ураганом деревья и очищать проезжую часть от упавших деревьев на случай, если спасательная служба не сможет оперативно прибыть из-за загруженности.

Кроме того, независимо от погодных условий, уже отдано распоряжение начать рано утром в понедельник очистку городских водостоков, которые будут заблокированы разнесенными ветром листьями и другим мусором. В воскресенье вечером были отключены насосы фонтана на бульваре Яниса Чаксте, так как при повышении уровня воды в реке насосы могут быть затоплены и повреждены.

Видео: Затопленная проезжая часть под Каменным мостом в Риге. Июль 2024 года

Напомним, ночью и в понедельник в центральной части Латвии ожидаются очень сильные дожди и ветер, поэтому LVĢMC выпустила два красных предупреждения или предупреждения высшего уровня.

По последним прогнозам, больше всего пострадают южное побережье Рижского залива и Земгале.

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