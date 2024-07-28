В Елгаве затопило улицы; жителей призывают в понедельник оставаться дома

Вечером в воскресенье улицы Елгавы затопило, и самоуправление ожидает, что прогнозируемый сильный ливень продолжит создавать проблемы с движением в понедельник утром, поэтому жителям Елгавы рекомендуется в первый день новой недели по возможности оставаться дома или хотя бы не пользоваться личным транспортом.
Как сообщает отдел по связям с общественностью Елгавской думы, специалисты муниципального учреждения Pilsētsaimniecība обследовали город в воскресенье вечером и обнаружили, что несколько улиц и перекрестков начало затапливать уже около 9 часов вечера, так как дождевые насосные станции не могли отвести большое количество воды. К 21:30 воскресенья количество осадков, выпавших в Елгаве, составило 61,09 миллиметра на квадратный метр.
Ielas Jelgavā jau pludo. Gāž vareni un vējš ne pa jokam. pic.twitter.com/Jhh0AHrdd4— DanaKruu 🇱🇻 🇺🇦 (@DanaKruu) July 28, 2024
После объявленного Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) красного предупреждения, специалисты самоуправления Pilsētsaimniecība уже проверили город - в настоящее время все дождевые насосные станции работают в штатном режиме, но, несмотря на это, они не в состоянии отвести большое количество воды, и городские улицы затоплены.
Jelgavā jau vairākas stundas stipri lija, bet šobrīd jau kādu laiku ļoti stiprs lietus ar brāzmainu vēju līdz 17 m/s. Ielas applūst arvien vairāk. https://t.co/J6XEtKIIts pic.twitter.com/Vfmaqksamy— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) July 28, 2024
Из-за сильного дождя и ветра, которые будут продолжаться всю ночь, утром ожидаются задержки в движении транспорта, поэтому власти призывают людей оставаться в помещениях или по возможности не использовать личные автомобили.
Прогнозируя, что дождь и ветер, которые будут продолжаться всю ночь, также могут нанести значительный ущерб, Pilsētsaimniecība уже заключила договор с компанией, которая будет спиливать поваленные ураганом деревья и очищать проезжую часть от упавших деревьев на случай, если спасательная служба не сможет оперативно прибыть из-за загруженности.
Spēkā sarkanais vēja un lietus brīdinājums: applūst pilsētas ielas. Vairāk: https://t.co/Mx1jNrV176#Jelgava pic.twitter.com/SbrPsVnT6Q— Jelgava (@JelgavaLV) July 28, 2024
@MeteoLatvia Jelgava, Sudrabu Edžus 21:30 pic.twitter.com/xq9ZbmxdJd— UG 🇱🇻 🇺🇦 (@UldisGelins) July 28, 2024
Кроме того, независимо от погодных условий, уже отдано распоряжение начать рано утром в понедельник очистку городских водостоков, которые будут заблокированы разнесенными ветром листьями и другим мусором. В воскресенье вечером были отключены насосы фонтана на бульваре Яниса Чаксте, так как при повышении уровня воды в реке насосы могут быть затоплены и повреждены.
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Напомним, ночью и в понедельник в центральной части Латвии ожидаются очень сильные дожди и ветер, поэтому LVĢMC выпустила два красных предупреждения или предупреждения высшего уровня.
По последним прогнозам, больше всего пострадают южное побережье Рижского залива и Земгале.
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