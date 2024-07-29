В Кокнесе полностью сгорело здание популярного кафе Panna

Арендатор здания Ингуна Грандане сказала агентству LETA, что здание кафе полностью сгорело и его необходимо снести. "В настоящее время здание изолировано, обеспечена охрана, и мы будем ждать, пока эксперты выяснят причину пожара", - пояснила Грандане.

Малмейстерс заявил, что общий ущерб, нанесенный пожаром, может составить около 400 000 евро. Здание застраховано, готовятся документы для подачи страховщикам, добавил он.

Малмейстерс говорит, что хочет как можно быстрее решить вопросы со страховщиками, чтобы в летний сезон все привести в порядок и работать на открытой террасе. По его словам, от огня удалось спасти одну летнюю кухню.

В субботу, 27 июля, в 16:49 Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на пожар, возникший в общественном здании в Кокнесе на улице Блауманя, фактически на Даугавпилсским шоссе. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что возгорание в одноэтажном здании с мансардой стремительно распространяется. До этого из здания эвакуировали 14 человек.

Работы по тушению осложнялись тем, что крышу утепляли щепой, которая является легковоспламеняющимся материалом. Из-за жара жестяная крыша деформировалась и до огня стало трудно добраться. Чтобы получить доступ к пламени, пожарные с помощью лебедки сняли жестяное покрытие с крыши.

Ограничить распространение огня удалось в 21:18, но чердачный этаж здания уже выгорел на всей площади в 600 квадратных метров. Работы по тушению пожарные завершили в 02:39, было привлечено 20 пожарных и спасателей с шестью автоцистернами.

По данным Firmas.lv, SIA IMIga, управляющее Panna Cafe в Кокнесе, в 2023 году работало с оборотом 1,099 млн евро, что на 17,9% больше, чем годом ранее. Убытки составляли 88 450 евро по сравнению с прибылью годом ранее.

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