Фото и видео Буря бушует и по соседству: разрушения в Литве, в Польше двое погибших

С вечера воскресенья сильный ветер и дождь бушуют не только в Латвии, но и в Литве и Польше. В Польше сообщили о двух погибших.
В Польше буря унесла две жизни
В Польше в результате бури в воскресенье погибли два человека и еще двое получили ранения, сообщает в понедельник радиостанция RMF.
В Лодзе поваленное сильным ветром дерево, упав на велосипедную дорожку, убило 60-летнюю женщину.
Еще один человек погиб, когда на Негоцинском озере на севере страны буря перевернула парусную лодку.
Буря больше всего бушевала на севере и в центральной части страны. Пожарно-спасательная служба совершила более 3500 выездов, чтобы устранить ущерб от непогоды.
В Литве - разрушения и нарушение авиасообщения
В Литве пожарные получили около 300 вызовов о сломанных деревьях, а около 150 000 клиентов остались без электроснабжения. Из-за шторма отменены несколько авиарейсов, в том числе между Вильнюсом и Ригой.
Деревья упали не только на автодороги, но и на автомобили и здания. Данных о пострадавших нет, сообщили агентству LETA в понедельник утром в Департаменте пожарной безопасности и спасения.
Больше всего вызовов в Алитском районе - около 70. В Клайпедском районе 40 вызовов, в Таурагском районе - 30, в Вильнюсском - 25 вызовов.
Оператор распределительных сетей ESO сообщил, что из-за шторма без электричества остались около 150 000 домохозяйств и предприятий.
В Вильнюсском аэропорту в понедельник отменены два рейса из Риги и Стамбула, а еще два рейса перенаправлены в другие аэропорты, сообщила компания-оператор литовских аэропортов Lietuvos oro uostai.
Как сообщил пресс-представитель компании Тадас Василяускас, в аэропорту Вильнюса отменены два рейса - из Риги и Стамбула. А рейсы из Корфу и Хельсинки перенаправлены в альтернативные аэропорты.
По информации на сайте Вильнюсского аэропорта, отменен и один запланированный в Ригу рейс.
Самолет, летевший из Корфу в Вильнюс, был перенаправлен в аэропорт Варшавы, а самолет рейса из Хельсинки вернулся в столицу Финляндии.
Аэропорты Каунаса и Паланги не сообщали об изменениях в расписании полетов.
Компания-оператор аэропортов рекомендует пассажирам, чей рейс запланирован на понедельник, связаться со своей авиакомпанией, чтобы получить информацию о возможных изменениях.
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