Фото и видео Буря бушует и по соседству: разрушения в Литве, в Польше двое погибших

В Польше буря унесла две жизни

В Польше в результате бури в воскресенье погибли два человека и еще двое получили ранения, сообщает в понедельник радиостанция RMF.

В Лодзе поваленное сильным ветром дерево, упав на велосипедную дорожку, убило 60-летнюю женщину.

Еще один человек погиб, когда на Негоцинском озере на севере страны буря перевернула парусную лодку.

Буря больше всего бушевала на севере и в центральной части страны. Пожарно-спасательная служба совершила более 3500 выездов, чтобы устранить ущерб от непогоды.

В Литве - разрушения и нарушение авиасообщения

В Литве пожарные получили около 300 вызовов о сломанных деревьях, а около 150 000 клиентов остались без электроснабжения. Из-за шторма отменены несколько авиарейсов, в том числе между Вильнюсом и Ригой.

Деревья упали не только на автодороги, но и на автомобили и здания. Данных о пострадавших нет, сообщили агентству LETA в понедельник утром в Департаменте пожарной безопасности и спасения.