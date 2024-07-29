В популярный ресторанный гид вошли 70 латвийских ресторанов

В международный ресторанный гид Falstaff International вошли 70 латвийских ресторанов Риги и регионов.
В путеводителе ресторанам начисляются баллы, количество баллов определяется по итогам оценки еды, напитков, обслуживания и оформления.
Среди латвийских ресторанов первое место в рейтинге справочника занимает Max Cekot Kitchen, получивший звезду Michelin (96 баллов). Вторым лучшим признан ресторан Barents, получивший 95 баллов, а на третьем месте ресторан Кеst (92 балла).
Кроме того, авторы справочника также ранжировали латвийские рестораны по ряду категорий, таких как "Лучшие рестораны под Ригой", "Лучшие латвийские гостиничные рестораны", "Лучшие рыбные рестораны Латвии" и тому подобное.
Согласно информации, опубликованной на сайте, Falstaff International основан в 1980 году. Сегодня он позиционирует себя как один из крупнейших журналов о вине, еде и путешествиях в немецкоязычной части Европы с общей онлайн- и печатной аудиторией в несколько миллионов читателей.
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