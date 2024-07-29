В популярный ресторанный гид вошли 70 латвийских ресторанов

Кроме того, авторы справочника также ранжировали латвийские рестораны по ряду категорий, таких как "Лучшие рестораны под Ригой", "Лучшие латвийские гостиничные рестораны", "Лучшие рыбные рестораны Латвии" и тому подобное.



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