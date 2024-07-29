В Восточную больницу доставлены два пострадавших от бури пациента

Как пояснил глава клиники Алексей Вишняков, одна пациентка - 44-летняя женщина с переломами нескольких позвонков, а второй - 62-летний мужчина с множественными переломами ребер, лопаток, переломами бедра и позвонков.

Женщина сейчас лечится в отделении, а мужчина - в клинике интенсивной терапии.

Оба пострадавших шли по улице, поэтому медики RAKUS призывают быть осторожными и оценивать необходимость находиться вне дома, так как и после окончания бури ветки, деревья и элементы конструкций зданий могут продолжать падать.

В целом из-за бури в RAKUS наблюдаются отдельные задержки как при амбулаторных посещениях пациентов, так и при приеме врачей. Время от времени в работе больницы выявляются и устраняются различные нарушения технического характера. Плановые и неотложные услуги стационара в целом до сих пор не затронуты.