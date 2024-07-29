В Восточную больницу доставлены два пострадавших от бури пациента

В Клинику неотложной медицины и приема пациентов Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) сегодня доставлены двое пациентов, получивших тяжелые травмы от падающих деревьев, сообщили агентству LETA в больнице.
Как пояснил глава клиники Алексей Вишняков, одна пациентка - 44-летняя женщина с переломами нескольких позвонков, а второй - 62-летний мужчина с множественными переломами ребер, лопаток, переломами бедра и позвонков.
Женщина сейчас лечится в отделении, а мужчина - в клинике интенсивной терапии.
Оба пострадавших шли по улице, поэтому медики RAKUS призывают быть осторожными и оценивать необходимость находиться вне дома, так как и после окончания бури ветки, деревья и элементы конструкций зданий могут продолжать падать.
В целом из-за бури в RAKUS наблюдаются отдельные задержки как при амбулаторных посещениях пациентов, так и при приеме врачей. Время от времени в работе больницы выявляются и устраняются различные нарушения технического характера. Плановые и неотложные услуги стационара в целом до сих пор не затронуты.
А в Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня (PSKUS) из-за погодных условий наблюдаются отдельные задержки в приеме врачей. Ранее в запланированных визитах к врачам было отказано около 15 пациентам, которые планировали приехать издалека или же находятся в пожилом возрасте.
Руководитель отдела общественных отношений PSKUS Винета Клявиня отметила, что некоторые врачи больницы, проживающие в Юрмале и других местах под Ригой, сегодня не смогли приехать на работу из-за последствий бури.
PSKUS связалась с пациентами, чтобы предложить другое время визита. Пациентам, которые пришли на визит и с которыми еще не удалось связаться, искали другие подходящие решения. Если пациент соглашался, консультацию давал другой врач.
Клявиня отметила, что сейчас - летом - многие врачи в отпуске, что также влияет на способность быстро реагировать на ситуацию, но больница делает все возможное, чтобы обеспечить пациентам необходимую медицинскую помощь. PSKYS выражает благодарность медицинскому персоналу за поддержку, которую они оказывают несмотря на сложную ситуацию, а также пациентам за понимание.
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