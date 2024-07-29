В Беларуси задержали четверых молодых людей из Латвии

По сообщению МИД, от родственников молодых людей поступил звонок о факте задержания. Информация от официальных органов в настоящее время уточняется.

Судя по видео, опубликованному в социальных сетях, молодые люди приехали в Беларусь на фестиваль. В машине якобы была обнаружена марихуана, и все четверо были задержаны.

Учитывая участие Беларуси в полномасштабных военных действиях России против Украины, повышенную активность российских и белорусских вооруженных сил на белорусской территории, значительные риски для безопасности и непредсказуемое развитие ситуации в ближайшем будущем, МИД по-прежнему настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Беларусь.

Путешественники могут подвергнуться провокациям со стороны белорусских служб, быть ложно обвинены в нарушении белорусского законодательства и в результате арестованы. Возможности Латвии по оказанию помощи таким людям весьма ограничены.

Министерство иностранных дел также повторяет свой призыв к гражданам Латвии не ездить в Россию.

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