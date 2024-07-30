Израильский кабинет уполномочил Нетаньяху принять ответные меры против "Хезболлы" после удара по стадиону на Голанах. Насколько вероятна крупная война?

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бухабиб заявил Би-би-си, что не думает, что «Хезболла» совершила целенаправленное нападения, но добавил: «Это может быть ошибкой израильтян или „Хезболлы“ — я не знаю».

Государственные СМИ Ливана сообщили, что в понедельник утром в результате удара израильского беспилотника в районе ливанского города Шакра, расположенного в 6,5 км от израильской границы, погибли два человека, «Хезболла» заявила, что погибшие — два ее бойца. Израиль никак не прокомментировал это сообщение.

В ожидании большой войны

Напряженность на границе между Израилем и Ливаном растет с 8 октября, когда «Хезболла» выпустила ракеты и снаряды по израильским объектам в знак солидарности с нападением ХАМАС на Израиль днем ранее. Обе группировки призывают к уничтожению израильского государства.

Спорадические обмены ударами между Израилем и «Хезболлой» обострились после того, как группировка выпустила ракеты по израильским позициям на следующий день после смертоносного нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. «Хезболла» утверждает, что действует в поддержку палестинцев.

Частые атаки «Хезболлы» обрушились на север Израиля и Голанские высоты, Израиль наносит ответные удары по южному Ливану и за его пределами. В результате ударов, нанесенных с октября, в Ливане погибло более 450 человек, около 100 из них гражданские лица. Израиль утверждает, что с его стороны жертвами атак «Хезболлы» стали 23 гражданских лица и 17 военнослужащих.