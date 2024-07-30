Неизвестные повредили телекоммуникационные сети во Франции

Спустя три дня после серии поджогов на железной дороге во Франции совершена атака на телекоммуникационные сети страны. В ряде районов Франции в понедельник, 29 июля, неизвестные повредили оптоволоконные сети нескольких операторов связи. Нанесен ущерб французским телекоммуникационным компаниям в ряде департаментов, написала в соцсети X государственный секретарь правительства Франции по вопросам цифровых технологий Марина Феррари.

По ее словам, действия злоумышленников "имеют локальные последствия" для доступа к интернету через оптоволокно, а также стационарной и мобильной телефонной связи. "Я самым решительным образом осуждаю эти трусливые и безответственные действия", - заявила Феррари и поблагодарила специалистов, восстанавливающих поврежденные объекты.

По данным французских СМИ, повреждения были зафиксированы в шести из 101 французских департаментов, при этом Париж, в котором проходят Олимпийские игры, не пострадал. На юге Франции, в департаментах Уаза близ Парижа и Мёз неподалеку от границы с Люксембургом в ночь на понедельник были перерезаны кабели, вандализму подверглись установки, принадлежащие французским телекоммуникационным компаниям SFR, Free и Bouygues Telecom, сообщили газета Le Parisien и телеканал BFM TV. Размер ущерба пока неизвестен, начато расследование. При этом пока неясно, есть ли связь новых инцидентов с совершенными три дня назад диверсиями на железной дороге.