Из-за бури 2-й трамвай в Риге во вторник будет курсировать по сокращенному маршруту

А на участке от Zasulauka stacija, до Tapešu iela пассажиров призывают использовать другие виды транспорта и маршруты.

Как сообщалось, ранее планировалось, что с понедельника в Риге будут изменения в расписании движения 2-го маршрута трамвая.

Из-за изменений время, проведенное в пути на участке от Tapešu iela до Zasulauka stacija, сократится на 5-6 минут.

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