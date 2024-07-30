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Из-за бури 2-й трамвай в Риге во вторник будет курсировать по сокращенному маршруту

rus.tvnet.lv
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Фото: Lita Millere/LETA

Во вторник, 30 июля, в Риге трамвай 2-го маршрута будет курсировать по маршруту Stacijas laukums - Zasulauka stacija, сообщило предприятие Rīgas satiksme.

А на участке от Zasulauka stacija, до Tapešu iela пассажиров призывают использовать другие виды транспорта и маршруты.

Как сообщалось, ранее планировалось, что с понедельника в Риге будут изменения в расписании движения 2-го маршрута трамвая.

Из-за изменений время, проведенное в пути на участке от Tapešu iela до Zasulauka stacija, сократится на 5-6 минут.

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