На части Тукумской линии электропоезда заменят дизельные поезда и автобусы

В направлении Тукумса пассажирские перевозки электропоездами будут осуществляться на участке Рига - Дубулты, на участке Дубулты - Слока будут курсировать как дизельные поезда, так и автобусы, а на участке Дубулты - Тукумс пассажиров планируется перевозить только автобусами.

Автобусы отправляются с конечных станций в соответствии с графиком движения поездов, однако до конечного пункта маршрута постепенно будет образовываться опоздание от 5 до 30 минут в зависимости от загруженности автодорог. В автобусах будут действительны билеты, купленные на поезд, но в них нельзя будет перевозить велосипеды.

Автотранспортная дирекция сообщает, что из-за последствий бури сегодня будут изменения в маршрутах трех курземских региональных автобусов, чтобы обеспечить пассажирам возможность удобнее добраться из Тукумса до Риги. Через автовокзал Тукумса в направлении Риги будет перенаправлен автобусный рейс Рига - Кулдига - Рига, который утром на автовокзале Тукумса будет в 8:51, днем - в 12:05, а во второй половине дня - в 16:10. Кроме того, в Тукумс заедут автобусы маршрутов Рига - Талси - Дундага и Рига - Стенде - Талси. Если ситуация изменится, движение поездов будет восстановлено и перенаправление рейсов через Тукумский автовокзал не потребуется, о чем сообщат дополнительно.

В свою очередь, на Елгавской железнодорожной линии, которая также значительно пострадала от бури, движение электропоездов запланировано в соответствии с привычным графиком. В направлении Елгавы не будут использоваться отдельные дизельные поезда, которые будут направлены на перевозку пассажиров на других железнодорожных линиях.

Учитывая это, на железнодорожной линии Елгавы во вторник утром не будут доступны рейсы дизельных поездов Рига - Елгава со временем отправления в 5:03, Елгава - Рига в 6:08, Рига - Елгава в 7:19, Елгава - Рига в 8:16, Рига - Елгава в 8:14 и Елгава - Рига в 9:15.

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