Из-за бури в Риге пострадали 19 учебных заведений

Из-за проливных дождей и сильного ветра пострадали 19 учебных заведений Риги, сообщил агентству LETA вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.
Поступило еще два заявления о повреждении детских и молодежных центров, а также о повреждении центров социального ухода.
Приоритет отдается устранению ущерба в дошкольных образовательных учреждениях, затем в школах. Ни одно из пострадавших зданий не стало опасным для эксплуатации, добавил Ратниекс.
Больше всего пострадали дошкольные учреждения - 12 заявлений о повреждении упавшими деревьями. Шесть школ пострадали от затопления и упавших деревьев. Рижская футбольная школа сообщила о повреждении забора упавшим деревом.
Из центров социального ухода поступило пять заявлений о затоплении и поваленных деревьях. Два детско-юношеских центра пострадали от деревьев и наводнения.
Заявления поступили из разных районов города. Например, в основной школе Фрициса Бривземниека поврежденная крыша привела к затоплению чердака, в результате чего был затоплен зал торжеств.
На территории Рижской классической гимназии упало несколько деревьев, которые повредили ограждение. Рижская средняя школа № 84 была затоплена, в результате повреждены несколько классов, потолки, стены и мебель.
В 173-м дошкольном образовательном учреждении в Риге повреждены забор и навесы. В нескольких учреждениях упавшие деревья повредили коммуникации и электроснабжение, но больше всего пострадали заборы. В некоторых случаях упавшие деревья повредили стоящие на улице автомобили и заблокировали движение.
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