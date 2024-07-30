Латвия внесла Ираклия Пирцхалаву в список нежелательных лиц

🆕 Esmu pieņēmusi lēmumu iekļaut Irakliju PIRCHALAVU Latvijas Republikai nevēlamu personu (persona non grata) sarakstā un noteikt aizliegumu viņam ieceļot Latvijas Republikā uz nenoteiktu laiku. Lēmums pieņemts saskaņā ar Imigrācijas likuma 61.panta 2.daļu. — Baiba Braže (@Braze_Baiba) July 30, 2024

Она отметила, что певцу запретили въезд в Латвию на неопределенный срок.

2 августа в рижском First Club был запланирован концерт Пирцхалавы, который организовывала компания EWT Osta. В агентстве LETA отметили, что билеты на мероприятие по-прежнему есть в продаже.

Firmas.lv сообщает, что членом правления компании EWT Osta является Патриция Трушина. В 2022 году оборот компании составил 2500 евро, а прибыль - 2335 евро. В 2023 году компания работала с убытком в 105 евро.

Ираклий Пирцхалава является бывшим участником "Фабрики звёзд" и поп-группы "Тет-а-тет". Наиболее известные композиции - "Вова-чума", "Лондон-Париж", "Время", "Капли абсента", "Я с тобой", "Луна".

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