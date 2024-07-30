Вт, 30.07.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Латвия внесла Ираклия Пирцхалаву в список нежелательных лиц

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: publicitātes

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже приняла решение включить российского певца грузинского происхождения Ираклия Пирцхалаву в список нежелательных для Латвии лиц. Об этом Браже сообщила в социальной сети Х.

Она отметила, что певцу запретили въезд в Латвию на неопределенный срок.

2 августа в рижском First Club был запланирован концерт Пирцхалавы, который организовывала компания EWT Osta. В агентстве LETA отметили, что билеты на мероприятие по-прежнему есть в продаже.

Firmas.lv сообщает, что членом правления компании EWT Osta является Патриция Трушина. В 2022 году оборот компании составил 2500 евро, а прибыль - 2335 евро. В 2023 году компания работала с убытком в 105 евро.

Ираклий Пирцхалава является бывшим участником "Фабрики звёзд" и поп-группы "Тет-а-тет". Наиболее известные композиции - "Вова-чума", "Лондон-Париж", "Время", "Капли абсента", "Я с тобой", "Луна".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти