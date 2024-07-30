Фото Премьер-министр в Юрмале рассматривает ущерб от бури

Буря вызвала разрушения во многих районах самоуправления Юрмалы, но особенно много проблем она создала в Каугури, Яункемери, Вайвари, Слоке, Асари, Меллужи, Майори и Дзинтари.

Сейчас в Юрмале запрещено находиться в районах, пострадавших от урагана, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

Жителей призывают не находиться в пострадавших от ветра местах, в том числе в парке Каугури, парке Асари, лесопарке Дзинтари и других парках и общественных местах отдыха, где сломаны или упали деревья и ветки.

Пребывание в пострадавших от урагана районах создает угрозу безопасности и мешает проведению работ по устранению ущерба, пояснили в самоуправлении.

Как сообщалось, в минувшие воскресенье и понедельник Юрмалу накрыла буря, причинившая огромный ущерб.

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