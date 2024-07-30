В Риге мужчина через пакоматы отсылал оружие и взрывчатку

18 июня начат уголовный процесс в связи с тем, что ранее попадавший в поле зрения полиции мужчина, возможно, приобретает, хранит и продает огнестрельное оружие, его существенные составные части, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Полиция получила информацию о том, что мужчина рассылал эти взрывоопасные предметы покупателям, используя пакоматы, тем самым, в частности, подвергая угрозе здоровье и жизнь людей.

17 июля должностные лица Государственной полиции отправились по относящимся к мужчине адресам в Риге, микрорайонах Тейка и Пурвциемс. Там были обнаружены 33 детали огнестрельного оружия, 150 частей взрывных устройств, один сигнальный пистолет, 72 гильзы с возможными остатками пороха и восемь взрывателей.

По информации полиции, часть этих предметов мужчина, возможно, приобрел у так называемых "черных копателей". Внешний вид изъятых предметов свидетельствует о том, что некоторые из них могут быть наследием военного времени, однако точное происхождение оружия будет установлено экспертизой.

19 июля лицо было признано подозреваемым и в качестве меры пресечения ему избрано заключение под стражу.

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