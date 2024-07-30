Главное за 30 июля Радостная новость для жителей Кенгарагса, неоднозначное решение Венгрии и последствия бури

В ходе двухмесячной операции Интерпола против контрабанды наркотиков в Европе, Америке и Африке были задержаны более 200 человек и конфискованы наркотики и химические вещества, используемые для изготовления наркотиков, на сумму около 1,6 миллиарда долларов США (около 1,5 миллиарда евро), сообщил во вторник Интерпол.

Олимпиада в Париже:

В понедельник, 29 июля, на Олимпийских играх в Париже разыграли 19 комплектов медалей.

"Зрелище, которое здесь открывается, впечатляет", - заявляет ведущий Kanal2 Роальд Йоханнсон, находящийся в центре олимпийской суеты в Париже. Прогуливаясь по Олимпийской деревне, Йоханнсон встречает эстонского спортсмена Аллара Рая, который показывает, в каких условиях живут спортсмены и какие подарки им раздают.

В третий день Олимпийских игр 2024 года выступали сёрфингисты, среди которых был и представитель Бразилии Габриэль Медина.

Латвийский спортсмен Эрнест Зеболдс во вторник на Олимпиаде в Париже квалифицировался в финал соревнований по фристайлу ВМХ в дисциплине "парк".

Интересное чтиво:

В Сицилии отношения между живыми и мертвыми всегда были тесными, поэтому неудивительно, что в городе Палермо находится один из самых странных и леденящих кровь туристических объектов в мире - катакомбы монастыря капуцинов, где мертвые выглядят как живые.