Вторник стал радостным для жителей Кенгарагса - к ним наконец пустили низкопольные трамваи! Но это далеко не единственная интересная новость на сегодня. Коротко о главном традиционно рассказываем в ежедневной подборке RUS TVNET - узнайте, что случилось в Латвии и за ее пределами во вторник, 30 июля.
Главное за 30 июля ⟩ Радостная новость для жителей Кенгарагса, неоднозначное решение Венгрии и последствия бури
Новости Латвии:
Со вторника, 30 июля, в Риге в Кенгарагс начали курсировать низкопольные трамваи, сообщили агентству LETA на предприятии Rīgas satiksme.
В дальнейшем, как и на 1-м и на 11-м маршрутах, и на линии 7-го трамвая будут курсировать как низкопольные трамваи, так и трамваи старого типа.
Жители, которым буря нанесла ущерб, сначала должны обратиться за помощью к своим страховым компаниям, а затем - в свое самоуправление, заявила после внеочередного заседания совета по управлению кризисами премьер-министр Эвика Силиня.
"Если я упаду, то останусь здесь и утону", - говорит Унда Гегере, руководитель приюта для малых животных, который находится в ведении Клинического института ветеринарно-медицинского факультета Латвийского университета бионаук и технологий, пробираясь по его затопленной территории.
Куда хочу, туда лечу! Так ли это этим летом, если мы говорим об отдыхе за границей и полетах "за тридевять земель"? Где и как отдыхают жители Латвии в то время, когда цены удвоились, а кошелек у большей части жителей не впечатляет?
В понедельник в Латвии из-за нетипично сильной бури местами по воздуху летали батуты и другие предметы быта, свидетельствует опубликованная жителями в социальных сетях информация.
Во время бури на полигоне Национальных вооруженных сил под деревом был зажат человек, рассказал LTV в передаче Rīta panorāma заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Янис Гринбергс.
После сильных дождей продолжает повышаться уровень воды в реках, особенно в бассейне Лиелупе, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже приняла решение включить российского певца грузинского происхождения Ираклия Пирцхалаву в список нежелательных для Латвии лиц. Об этом Браже сообщила в социальной сети Х.
Должностные лица отдела реагирования Западновидземского участка Видземского регионального управления Государственной полиции при исполнении служебных обязанностей зафиксировали автомобиль Porsche Cayman, который ехал со скоростью 176 км/ч, хотя разрешенная скорость на этом участке дороги составляет 90 км/ч.
В понедельник, 29 июля, в Риге произошла тяжелая авария, в которой пострадали несколько автомобилей, в том числе каршеринговый автомобиль CityBee, пострадавший больше всего. Портал TVNET связался с CityBee и Государственной полицией, чтобы выяснить подробности аварии.
В июле полицейские Рижского регионального управления Госполиции задержали мужчину, который подозревается в том, что по нескольким адресам в Риге хранил и рассылал через пакоматы оружие и взрывчатые вещества, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Решение Венгрии разрешить гражданам России и Беларуси въезжать в Евросоюз (ЕС) без проверок безопасности, несомненно, создает риски для безопасности Латвии, заявил во вторник журналистам после встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис.
В рамках реализации утвержденного Кабинетом министров плана военного укрепления и контрмобильных мер на восточной границе Латвии более чем в 20 местах в приграничной зоне концентрируются препятствия для мер противомобильности, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.
За рубежом:
Венгрия вызвала новое недовольство Евросоюза (ЕС), разрешив гражданам России и Беларуси въезжать в ЕС без проверок безопасности, сообщает немецкое издание RND.
Русскоязычные жители Финляндии жалуются в обновленную Еврокомиссию, где экс-премьер Эстонии будет работать заместителем председателя, на все еще закрытую границу с Россией. Ранее эти же активисты просили у правительства Каллас вернуть круглосуточный режим работы погранперехода в Нарве, сообщает Rus.Postimees.
Во время трехдневных переговоров Лукашенко и Путин могли обсуждать вопросы безопасности и войны, а также будущие президентские выборы в Беларуси в 2025 году. При этом встреча проходила в закрытом формате. Что это значит?
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Олимпиада в Париже:
В понедельник, 29 июля, на Олимпийских играх в Париже разыграли 19 комплектов медалей.
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Латвийский спортсмен Эрнест Зеболдс во вторник на Олимпиаде в Париже квалифицировался в финал соревнований по фристайлу ВМХ в дисциплине "парк".
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