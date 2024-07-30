Семь осужденных по политическим статьям пропали из мест заключения в России. Что о них известно

На этот пост и написали донос «патриоты» из «Ветеранов России». Это стало его третьей «дискредитацией» армии: за первое такое нарушение судят административно, последующие образуют уже уголовное дело.

В октябре 2023 года состоялся первый суд, который назначил Орлову штраф в 150 тысяч рублей. Однако прокуратура подала апелляцию. Во время повторного рассмотрения дела в той же самой статье нашлось уже отягчающее обстоятельство: мотивы вражды «против традиционных российских духовно-нравственных и патриотических ценностей» и ненависти к российским военнослужащим.

Саша Скочиленко

Фото: AFP

В ноябре 2023 года суд в Петербурге приговорил художницу Сашу Скочиленко к семи годам колонии по делу о распространении «фейков» о российской армии.

Скочиленко была задержана в Петербурге в апреле 2022 года. На нее было заведено уголовное дело о «фейках» о российской армии за то, что она заменила несколько ценников в магазине «Перекресток» на листовки с антивоенными надписями.

Ей вменяют в вину, что на ее «ценниках» якобы содержалась неправдивая информация про российскую армию. Например, на них говорилось, что Россия отправляет воевать в Украину срочников, что Владимир Путин неоднократно не сдерживал свои обещания перед населением и что необходимо остановить войну, начатую Россией. Еще в этих листовках-ценниках говорилось о действиях российских военных в Мариуполе — на тот момент самой горячей точке российского вторжения.