Семь осужденных по политическим статьям пропали из мест заключения в России. Что о них известно

За последние два дня уже семь осужденных в России по политическим статьям были увезены в неизвестном направлении. Среди них оппозиционер Илья Яшин и правозащитник Олег Орлов (оба внесены в реестр "иноагентов"), бывшие руководительницы региональных штабов Алексея Навального (штабы объявлены в России экстремистской организацией и запрещены) Лилия Чанышева и Ксения Фaдеева и другие.
29 июля от адвокатов, родных и групп поддержки стало известно, что из колоний в Новосибирской области и Пермском крае исчезли Ксения Фадеева и Лилия Чанышева. Немного позднее аналогичные сообщения появились и про правозащитника Олега Орлова и художницу Саши Скочиленко, которые содержатся в СИЗО в Сызрани и Санкт-Петербурге соответственно.
30 июля стало известно, что из колоний в Смоленской и Архангельской областях «увезли» оппозиционера Илью Яшина и 18-летнего осужденного по делу о госизмене Кевина Лика — у него также есть гражданство Германии. Чуть позже появилось сообщение, что из московского СИЗО этапировали петербургского художника Даниила Кринари, осужденного по делу о госизмене.
Илья Яшин
В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил оппозиционера Илью Яшина (внесен в реестр «иноагентов») к 8,5 годам колонии общего режима за распространение «фейков» о российской армии.
Поводом для уголовного дела стало то, что 7 апреля в прямом эфире в своем YouTube-канале Яшин рассказал о событиях в украинской Буче, показав в том числе сюжет Би-би-си об убитых мирных жителях города. Расследованием произошедшего в Буче с весны 2022 года занимается международный уголовный суд.
Минобороны России называет сообщения о преступлениях российских военных в Буче «провокацией», а кадры с трупами на улицах — «постановочными». В суде эту версию повторял прокурор.
Оппозиционер вину не признал. В своем последнем слове в суде он призвал вывести российские войска из Украины.
Кевин Лик
В конце прошлого года Верховный суд республики Адыгея на Северном Кавказе приговорил к четырем годам колонии по делу о «госизмене» 18-летнего Кевина Лика.
По версии обвинения, он «осуществлял визуальное наблюдение» и фотографировал в Майкопе «места дислокации» российской войсковой части, а затем отправлял фотографии на электронный почтовый ящик «представителя иностранного государства».
В сообщении суда по его делу говорилось, что он якобы совершил эти преступления еще несовершеннолетним, «будучи несогласным с политическим курсом» России и проведением «специальной военной операции на территории Украины». На момент вынесения приговора ему уже исполнилось 18 лет, сообщила пресс-служба суда.
Во многом благодаря этому Лик получил треть минимального срока, предусмотренного статьей о госизмене. Кроме того, в решении суда отмечалось его «активное способствование раскрытию и расследованию», «признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном», совершение преступления впервые, положительные характеристики по месту жительства и учебы, наличие хронических заболеваний, а также «множественные победы на различных олимпиадах».
В телеграм-канале поддержки Кевина Лика говорилось, что он родился в Германии и имеет двойное гражданство. В 12 лет он вместе с мамой переехал в столицу Адыгеи город Майкоп.
Лилия Чанышева
Кировский суд Уфы приговорил соратницу Алексея Навального Лилию Чанышеву к 7,5 годам колонии летом 2023 года. Процесс проходил в закрытом режиме. В апреле этого года Верховный суд Башкортостана ужесточил ей приговор, увеличив срок наказания до 9,5 лет. Вину она не признала.
Чанышеву обвинили в «организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения» (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности» (ч. 1 ст. 280 УК РФ) и в «пропаганде деяний некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан» (ч. 3 ст. 239 УК РФ). Она была среди тех немногих участников команды Навального, которые не уехали из России.
Активистка была задержана в Уфе в ноябре 2021 года. Чанышевой первой из соратников Навального предъявили обвинения в создании экстремистского сообщества.
Штабы Навального прекратили существование, после того как летом 2021 года были признаны судом экстремистскими организациями и запрещены. За участие в таких организациях теперь грозит уголовная ответственность.
После задержания Чанышевой ее коллега, бывший руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков (объявлен в России «иноагентом») рассказывал в фейсбук о том, как Чанышева пришла на работу в штаб оппозиционера.
«Она работала аудитором в Deloitte, отличная зарплата, квартира, машина, все дела. Лилия ушла с работы, согласилась на зарплату в три раза меньше (мы больше просто не могли платить). Согласилась на спецприемники и нападения, на тяжелую работу регионального политического активиста в очень сложном регионе», — писал Волков.
Ксения Фадеева
В конце прошлого года суд в Томске осудил на девять лет Ксению Фадееву — экс-главу местного штаба Алексея Навального.
Помимо работы координатором штаба Навального в Томске, Фадеева в 2020 году — спустя месяц после произошедшего в городе отравления политика «новичком» — выиграла выборы в городскую думу при поддержке «Умного голосования». Через год, в декабре 2021 года, активистка была задержана.
Ее обвинили в организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ) и в участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ).
Экс-глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков рассказывал, что, как и другим координаторам штабов, он предлагал Фадеевой уехать из России, однако она «наотрез отказалась».
Изначально Фадеевой назначали меру пресечения в виде запрета определенных действий, потом перевели под домашний арест, а после этого — в СИЗО.
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Олег Орлов
В феврале этого года Головинский районный суд Москвы вынес новый приговор по делу о «дискредитации» армии и приговорил Орлова к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Орлов — сопредседатель правозащитного центра «Мемориал», признанного «иноагентом» и ликвидированного судом. Его самого Минюст РФ тоже внес в реестр «иноагентов» в декабре 2023 года.
Дело против правозащитника было возбуждено из-за его антивоенной статьи «Им хотелось фашизма. Они его получили». Перевод этой статьи с французского языка (была опубликована изданием Mediapart) правозащитник разместил на своей странице в фейсбуке.
На этот пост и написали донос «патриоты» из «Ветеранов России». Это стало его третьей «дискредитацией» армии: за первое такое нарушение судят административно, последующие образуют уже уголовное дело.
В октябре 2023 года состоялся первый суд, который назначил Орлову штраф в 150 тысяч рублей. Однако прокуратура подала апелляцию. Во время повторного рассмотрения дела в той же самой статье нашлось уже отягчающее обстоятельство: мотивы вражды «против традиционных российских духовно-нравственных и патриотических ценностей» и ненависти к российским военнослужащим.
Саша Скочиленко
В ноябре 2023 года суд в Петербурге приговорил художницу Сашу Скочиленко к семи годам колонии по делу о распространении «фейков» о российской армии.
Скочиленко была задержана в Петербурге в апреле 2022 года. На нее было заведено уголовное дело о «фейках» о российской армии за то, что она заменила несколько ценников в магазине «Перекресток» на листовки с антивоенными надписями.
Ей вменяют в вину, что на ее «ценниках» якобы содержалась неправдивая информация про российскую армию. Например, на них говорилось, что Россия отправляет воевать в Украину срочников, что Владимир Путин неоднократно не сдерживал свои обещания перед населением и что необходимо остановить войну, начатую Россией. Еще в этих листовках-ценниках говорилось о действиях российских военных в Мариуполе — на тот момент самой горячей точке российского вторжения.
У Скочиленко диагностированы несколько хронических заболеваний. Она с детства болеет целиакией — непереносимостью глютена. Кроме того, у нее порок сердца — ее сердце время от времени останавливается на 2-3 секунды. Кардиолог, осматривавшая Скочиленко в СИЗО, говорила в суде, что той нужны регулярные обследования и что такое заболевание может иметь летальный исход.
Рассмотрение дела Саши Скочиленко длилось полтора года, и все это время она находилась в СИЗО. Это одно из самых долгих судебных разбирательств по закону о «фейках» о российской армии, который был принят сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.
Даниил Кринари
В апреле 2024 года Московский городской суд приговорил петербургского художника и активиста Даниила Кринари к пяти годам колонии. В сентябре 2022 года у Кринари и других активистов из Санкт-Петербурга прошли обыски по уголовному делу о ложном сообщении о теракте. Как сообщал сайт «ОВД-Инфо», Кринари отпустили в статусе подозреваемого, после чего он уехал в Беларусь.
В декабре 2022 года Кринари задержали в Гродно, а затем экстрадировали в Москву по запросу ФСБ. В апреле 2023 года государственные СМИ Беларуси утверждали, что Кринари помог попасть в Гродно обвиняемым в подготовке взрывов.
В 2024 году Даниила Кринари признали виновным по статье о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством (ст. 275.1 УК). По версии следствия, он общался с представителями украинских спецслужб. Сам Кринари свою вину отрицает, говорила «ОВД-Инфо» жена художника.