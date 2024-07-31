Карта Более 30 мест! Поля подсолнухов в Латвии, где можно сделать фото и доброе дело

В этом году всех желающих приглашают посетить специально созданные латвийскими фермерами поля подсолнечника в более чем 30 местах по всей Латвии, черпать силу солнца из ярких цветов, запечатлеть их на фотографиях, срезать какой-нибудь цветок и взять его с собой, а также сделать пожертвование в поддержку мирного населения Украины.

Подсолнухи имеют сильное символическое значение. Они имеют тесную связь с солнцем, которая образуется как сходством распустившихся цветков с солнцем, так и вращением цветков по ходу солнца. Подсолнух - национальный цветок Украины, который, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, также стал символом сопротивления, единства и надежды. Символ подсолнуха тесно переплетен с борьбой Украины за свою свободу, говорится на сайте объединения.

"8 июля этого года Россия нанесла удар по крупнейшей детской больнице Украины "Охматдет", где лечились онкологические больные - дети.

Отвечая на непрекращающиеся и жестокие атаки России на гражданское население Украины, LATRAPS жертвует и призывает к пожертвованиям для поддержания работы больницы и восстановления ее зданий.

Приглашаем всех сделать пожертвование с 29 июля по 25 августа. Кооператив LATRAPS удвоит сумму пожертвования в конце этой кампании. Сделать пожертвование можно на портале Ziedot.lv", - сообщается на сайте.

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