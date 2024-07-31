Временная администрация Резекне отзовет заявление в Конституционный суд о роспуске думы

Временная администрация поддержала проект решения об отзыве заявления, поданного Резекненской думой в КС. Перед голосованием глава временной администрации Гуна Пуце пояснила, что решение было принято "исходя из финансовой ситуации".

Временная администрация не ставит под сомнение право распущенных депутатов самостоятельно обратиться в КС, о чем они были проинформированы.

"Чтобы не дискредитировать этот процесс, мы отзовем заявление, поданное от имени думы", - сказала Пуце, добавив, что у КС будет возможность решить, что делать с заявлением и процессом.

Ранее КС не дал агентству LETA точного ответа на вопрос, может ли временная администрация отозвать заявление в КС. В КС лишь отмечалось, что когда суд получает ходатайство о прекращении производства, он оценивает, подано ли оно лицом, имеющим на это право. В данном случае вопрос о том, имеет ли временная администрация право отозвать заявление, может быть решен КС только после изучения конкретного ходатайства.

Если заявление отзывается лицом, имеющим на это право, КС не обязан прекращать производство. Суд может продолжить разбирательство, если это необходимо для предотвращения серьезной угрозы общественным интересам или по другим причинам.

Как сообщалось ранее, в КС было возбуждено дело о конституционности норм закона о роспуске Резекненской городской думы и закона о выборах в думу самоуправления.

Заявление было подано от имени Резекненской городской думы, которая приняла решение обратиться в КС на предпоследнем своем заседании.

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