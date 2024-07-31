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Плинер и Кабанов вступили в партию Росликова

rus.tvnet.lv/LETA
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Николай Кабанов
Николай Кабанов Фото: Edijs Pālens/LETA

Политики Яков Плинер и Николай Кабанов вступили в партию "Стабильности!", сообщил председатель правления партии Алексей Росликов.

Росликов акцентировал внимание на том, что Плинер является депутатом Рижской думы, поэтому партия "Стабильности!" с сегодняшнего дня представлена в Рижском самоуправлении.

Кабанов ранее был избран депутатом 13-го Сейма по списку "Согласия".

Росликов ожидает, что перед муниципальными выборами 2025 года партия примет в свои ряды еще больше узнаваемых политиков.

Кроме того, партия, возможно, сформирует объединения и блоки сотрудничества с другими политическими силами.

Как сообщалось, ранее депутат фракции Русского союза Латвии (РСЛ) Плинер был исключен из фракции РСЛ в Рижской думе.

После ухода из РСЛ Плинер работал в Рижской думе в качестве независимого депутата.

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