Плинер и Кабанов вступили в партию Росликова

Политики Яков Плинер и Николай Кабанов вступили в партию "Стабильности!", сообщил председатель правления партии Алексей Росликов.
Росликов акцентировал внимание на том, что Плинер является депутатом Рижской думы, поэтому партия "Стабильности!" с сегодняшнего дня представлена в Рижском самоуправлении.
Кабанов ранее был избран депутатом 13-го Сейма по списку "Согласия".
Росликов ожидает, что перед муниципальными выборами 2025 года партия примет в свои ряды еще больше узнаваемых политиков.
Кроме того, партия, возможно, сформирует объединения и блоки сотрудничества с другими политическими силами.
Как сообщалось, ранее депутат фракции Русского союза Латвии (РСЛ) Плинер был исключен из фракции РСЛ в Рижской думе.
После ухода из РСЛ Плинер работал в Рижской думе в качестве независимого депутата.
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