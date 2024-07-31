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Для движения закрыта дорога Инциемс - Страупе; ее затопило

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Дождевая лужа
Дождевая лужа Фото: Lauris Nagliņš/LETA

Во второй половине дня в среду затопило дорогу Инциемс - Страупе (V82), из-за чего она закрыта, сообщает в соцсети Х предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC).

Объезд возможен через Ледургу по автодороге Ледурга - Инциемс (V81) или по автодороге Страупе - Ледурга - Видрижи - Скулте (V128).

Как уже сообщалось, Латвию вечером 28 июля и 29 июля пересек активный циклон, принесший экстремально сильные ливни и сильные порывы ветра, который ломал деревья и повредил линии электропередачи.

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