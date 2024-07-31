Кем был убитый Исмаил Хания, глава политбюро ХАМАС?

После его освобождения в 1992 году Хания вместе с высокопоставленными лидерами ХАМАС Абдель Азизом Рантиси, Махмудом Захаром и более чем 400 других членов группировки были депортированы в лагерь Мардж аз-Зухур — нейтральную зону между Израилем и Ливаном, где он провел еще год.

Хания на митинге в последний день траура по убитому лидеру ХАМАС Абдель Азизу Рантиси в 2004 году. Примерно за месяц до того в результате аналогичного удара был убит основатель и духовный лидер движения шейх Ахмед Ясин Фото: Getty Images

Хания вернулся в Газу в декабре 1993 года и был назначен деканом Исламского университета.

В 1997 году Хания стал секретарем и правой рукой духовного лидера движения ХАМАС, шейха Ахмеда Ясина, что существенно укрепило его позиции.

В сентябре 2003 года Хания и Ахмад Ясин получили легкие ранения в результате израильского авиаудара по жилому дому в городе Газа.

Спустя полгода Ахмед Ясин был убит в результате израильского удара, когда он выходил из мечети после утренней молитвы.

Хания был выбран руководителем кампании ХАМАС на выборах в Палестинской автономии в 2006 году. На них кандидаты от движения получили 76 из 132 мест в Палестинском законодательном совете.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас обратился к ХАМАС с просьбой сформировать новое правительство.

Однако недели переговоров о коалиции с бывшим правящим движением ФАТХ и другими фракциями не увенчались успехом, и Хания был вынужден сформировать правительство, состоящее в основном из его команды и нескольких технократов.

16 февраля 2006 года ХАМАС назначил Ханию премьер-министром правительства Палестинской автономии, и он вступил в должность уже через несколько дней.