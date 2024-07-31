Передача: Работник рижского автосервиса продал привезенную в ремонт машину за границу

Работник сообщил об этом, когда члены семьи ждали момента, чтобы повторно пройти техосмотр. Жанете указала, что автомобиль действительно планировалось продать, однако работник принял решение о продаже в одиночку.

Автомобиль BMW был продан покупателю в Литве.

Семья сначала пыталась решить все мирным путем. К сожалению, такой подход плодов не принес, поэтому Жанете обратилась в полицию.

Передача встретилась и, предположительно, с мошенником, в ходе разговора с которым выяснилось, что соглашение о продаже машины было заключено с мужем Жанете. Работник сервиса указал, что покупатель в Литве "кинул" его.

В Государственной полиции указали, что в связи с произошедшим начата ведомственная проверка, которая продлится до 8 сентября.

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