Передача: Работник рижского автосервиса продал привезенную в ремонт машину за границу

Семья зрительницы передачи Bez Tabu Жанете в феврале 2024 года привезла свой автомобиль марки BMW в автосервис в Риге. Однако их удивило сообщение работника сервиса - мужчина решил машину продать. Теперь у семьи Жанете нет ни машины, ни денег.
Работник сообщил об этом, когда члены семьи ждали момента, чтобы повторно пройти техосмотр. Жанете указала, что автомобиль действительно планировалось продать, однако работник принял решение о продаже в одиночку.
Автомобиль BMW был продан покупателю в Литве.
Семья сначала пыталась решить все мирным путем. К сожалению, такой подход плодов не принес, поэтому Жанете обратилась в полицию.
Передача встретилась и, предположительно, с мошенником, в ходе разговора с которым выяснилось, что соглашение о продаже машины было заключено с мужем Жанете. Работник сервиса указал, что покупатель в Литве "кинул" его.
В Государственной полиции указали, что в связи с произошедшим начата ведомственная проверка, которая продлится до 8 сентября.
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