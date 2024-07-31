Адвокату Цируле и прокурору Эгле придется заплатить штраф в тысячи евро

Не называя имен, Верховный суд проинформировал агентство LETA, что 30 июля суд рассмотрел уголовное дело, по которому прокурор обвиняется в разглашении не подлежащей разглашению информации, а адвокат - в подстрекательстве. Видземский окружной суд признал обвиняемых виновными.

Прокурор приговорена к денежному штрафу в размере 4960 евро, а адвокат - 3720 евро. Оценив возражения обвиняемых и защитника, Верховный суд оставил обжалуемое решение в силе.

Из решения Окружного суда следует, что адвокат, используя дружеские отношения, попросила прокурора предоставить информацию о человеке, который не являлся ее клиентом, и прокурор выполнила эту просьбу.

Окружной суд признал, что адвокат разгласила информацию ограниченной доступности. Это мнение было подкреплено как доказательствами по делу, так и ссылками на правовые нормы.

Окружной суд констатировал, что подсудимые совершили преступление с прямым умыслом. Прокурор знала, что у нее не было необходимости получать информацию для выполнения своих обязанностей, а адвокат знала, что у нее не было законных оснований для запроса данной информации.

Верховный суд констатировал, что, вопреки утверждению в кассационной жалобе, Окружной суд оценил полученные по делу доказательства в соответствии с требованиями, установленными уголовно-процессуальным законом. В ходе судебного разбирательства Окружной суд не допустил нарушений норм Уголовного закона и существенных нарушений уголовно-процессуального закона, которые бы послужили основанием для отмены или изменения обжалуемого приговора.

Существенные нарушения уголовно-процессуального закона при установлении вины обвиняемого, о которых говорится в кассационных жалобах, связаны с желанием добиться переоценки доказательств и отмены обжалуемого приговора не по правовым, а по фактическим основаниям. Такое намерение противоречит положениям уголовно-процессуального закона, поясняет Верховный суд.

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