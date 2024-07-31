Из базы данных тюрем США пропала информация о пятерых российских заключенных. Кто они?

Александр Винник

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Александра Винника власти США считают основателем криптовалютой бирже BTC-e – когда-то она была крупнейшей русскоязычной биржей и одной из крупнейших криптоплощадок мира. Американские власти обвиняют его в отмывании денег – более 4 млрд долларов.

Биржа не соблюдала законодательство США и власти страны отнесли весь ее оборот к нелегальному. Также американские власти утверждают, что на BTC-e торговались биткоины, которые были украдены с японской криптобиржи Mt.Gox.

В США Виннику за это грозил срок в 50 лет, но он пошел на сделку с прокуратурой. В начале мая он признал свою вину, а его адвокат Аркадий Бух сообщил российским агентствам «РИА Новости» и ТАСС о том, что после сделки ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Винника арестовали по запросу ФБР в июне 2017 года на одном из пляжей Греции, где он отдыхал с женой и двумя сыновьями. В 2020 году его экстрадировали во Францию, где против него тоже было возбуждено уголовное дело – там его приговорили к пяти годам тюрьмы за кражу личных данных и вымогательство. В 2022 году, когда срок его заключения во Франции истек, Винника экстрадировали в США.

Россия также пыталась добиться экстрадиции Винника. Генпрокуратура России обвиняла его в похищении 600 тысяч рублей у неназванной организации.