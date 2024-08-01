На уникальном месте поселения Каменного века в Пярнумаа планировалось создать тематический парк, гармонично сочетающийся с природой. Однако вместо этого построили причал для яхт богатых отдыхающих и массивный каменный променад, при этом застройщик уничтожил неисследованный древний культурный слой, пишет Rus.Postimees.
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В Эстонии под видом тематического парка Каменного века на народные деньги построили пристань для яхт богачей
Перевод: Ева Ойжинская
Когда в прошлый четверг профессор археологии Айвар Крийска увидел пристань и променад, построенные на слиянии рек Рейу и Пярну в Пайкузе, его голос задрожал.