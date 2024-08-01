Нелегалы РФ в Любляне признались на суде в шпионаже

Двое российских нелегалов в Словении, задержанные в конце 2022 года, признали себя виновными в шпионаже на Россию. На основании признания вины окружной суд в Любляне в среду, 31 июля, приговорил подсудимых, представившихся Людвигом Гишем и Марией Розой Майер Муньос, к 1 году и 7 месяцам лишения свободы.

При этом осужденные уже отбыли назначенный им срок наказания в предварительном заключении. Суд также постановил выдворить их из страны.

В сообщении суда говорится, что у них конфискованы "предметы, использованные и предназначенные для совершения преступления", а также денежные средства.

По данным телеканала N1, российские шпионы станут частью масштабного обмена пленными, который, как ожидается, состоится в ближайшие часы между Россией, США, Германией, Беларусью и некоторыми другими странами.

WSJ: Кремль заявил о готовности вернуть "аргентинцев" из Словении

В середине июня американская газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что разоблаченные в Словении российские шпионы - это супруги Артем и Анна Дульцевы, уроженцы Башкирии и Нижнего Новгорода, которые выдавали себя за граждан Аргентины. По данным издания, вскоре после их ареста Россия установила контакт со словенскими властями, признав, что пара работала на российскую Службу внешней разведки, и в ходе переговоров Кремль выразил заинтересованность в их возвращении.

При этом газета указывала со ссылкой на собственные информированные источники, что Дульцевы могут стать предметом сделки с Москвой по обмену арестованных в России американских граждан, включая журналиста WSJ Эвана Гершковича и осужденного по обвинению в шпионаже бывшего военнослужащего Пола Уилана.

Обсуждение возможного обмена политзаключенных

В последние дни появились сообщения о том, что целый ряд российских политзаключенных переведены из колоний, где они отбывают наказание, в неизвестное место. Некоторые правозащитники считают это признаком возможной подготовки обмена политическими заключенными с Западом.

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