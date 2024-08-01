Фото Защитник сборной Латвии по хоккею Увис Балинскис женился

Иева опубликовала в социальных сетях фотографии торжественного дня, а также добавила дату свадьбы - 26.07.2024. Иева дала понять, что после свадьбы взяла фамилию мужа. В профиле Instagram рядом с информацией о себе написано - Иева Балинска.

Она также поделилась фотографией с девичника, используя хештег - #Ievasieva.

Ранее сообщалось, что хоккеисты "Флориды Пантерз" обыграли "Эдмонтон Ойлерз" в 7-м матче финальной серии плей-офф НХЛ и стали обладателями Кубка Стэнли.

За "Флориду" выступает латвийский защитник Увис Балинскис, который в этом сезоне дебютировал в Национальной хоккейной лиге. 27-летний Балинскис в этом сезоне сыграл 26 игр в регулярном чемпионате, забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

Кубок Стэнли - это трофей, который вручается команде НХЛ, победившей в финальной серии плей-офф. Это единственный трофей в профессиональном спорте, на котором выгравированы имена всех победителей.

Во вторник, 30 июля, на ледовой арене Олимпийского центра "Вентспилс" Увис Балинскис продемонстрировал Кубок Стэнли жителям Вентспилса.

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