Главный обвиняемый в организации терактов 11 сентября 2001 года Халид Шейх Мохаммед заключил сделку со следствием

Халид Шейх Мохаммед, Валид Мухаммед Салих Мубарак бин Атташ и Мустафа Ахмед Адам аль-Хавсави все эти годы просидели в лагере на американской базе Гуантанамо на Кубе.

Халид Шейх Мохаммед был арестован в Пакистане в 2003 году, а в 2008-м ему предъявили обвинение по множеству пунктов, включая главный — убийство 2796 человек 11 сентября 2001 года, когда два пассажирских самолета, захваченных террористами-смертниками, протаранили башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один врезался в здание Пентагона под Вашингтон, а еще один упал в поле в штате Пенсильвания.

Халид Шейх Мохаммед в 2003 году Фото: Getty Images

О сделке с обвинением объявил Пентагон, не разъяснив при этом, каковы ее условия, но газета New York Times узнала, что обвиняемые согласились признать вину и получить пожизненное заключение вместо смертной казни.

Как напоминает корреспондент Би-би-си Дженни Кума, рассмотрение дела Халида Шейха Мохаммеда и его подельников на годы застряло на стадии досудебных разбирательств, споры на которых шли вокруг пыток, которым подвергались обвиняемые на первых этапах следствия.