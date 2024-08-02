Тест с призом Правда или миф? 10 вопросов с подвохом о похудении

Похудение - тема, которая часто окутана множеством мифов и заблуждений. Знаете ли вы, что действительно помогает похудеть, а что - всего лишь популярный миф? Этот тест поможет выяснить, как много вы на самом деле знаете об эффективном и здоровом похудении. Проверьте свои знания, узнав новые факты, а в случае успеха получите подарочную карту от Apotheka. Начнем!