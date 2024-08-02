Тест с призом Правда или миф? 10 вопросов с подвохом о похудении

Похудение - тема, которая часто окутана множеством мифов и заблуждений. Знаете ли вы, что действительно помогает похудеть, а что - всего лишь популярный миф? Этот тест поможет выяснить, как много вы на самом деле знаете об эффективном и здоровом похудении. Проверьте свои знания, узнав новые факты, а в случае успеха получите подарочную карту от Apotheka. Начнем!
Пройдите тест и зарегистрируйте свою электронную почту до 14 августа, чтобы участвовать в конкурсе.
15 августа будет выбран счастливчик, который получит подарочную карту на 50 евро от Apotheka.
Конкурс организован в сотрудничестве с Apotheka.
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