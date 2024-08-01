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Жители Риги жалуются на "запущенный" природный парк. Дума комментирует

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Природный парк
Природный парк Фото: Bez Tabu

Жителям рижского микрорайона Даугавгрива повезло как минимум в одном - прямо возле их дома есть пляж. Дорога к нему должна пролегать через природный парк. По словам местного жителя Петериса, природный парк находится в плохом состоянии. Об этом сообщает программа Bez Tabu.

Петерис звонил в различные инстанции, но так и не смог найти желающих привести парк в порядок.

Природный парк Piejūra простирается менее чем на 37 километров от Вакарбулли в Риге до окраин Саулкрасты. На территории выявлено 24 биотопа европейского значения, которые в совокупности занимают 84% территории природного парка.

"Здесь много поваленных деревьев, осенью и зимой это похоже на сцену из рождественских боев. Эти деревья никто не убирает, они уже давно лежат в парке. Район также регулярно подтапливается, вода довольно плохо пахнет", - рассказал передаче Петерис.

Земля в Даугавгриве, на которой расположен природный парк, принадлежит муниципалитету.

"Природный парк является охраняемой территорией. Приняты специальные постановления Кабинета министров, которые определяют, что можно, а что нельзя делать в этой сфере. Одно из правил заключается в том, что упавшие деревья, диаметр самой толстой части которых превышает 25 сантиметров, нельзя убирать. Они должны там оставаться, это дом для разных насекомых", - рассказал представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.

Bez Tabu также обратилась в Департамент охраны природы, где получила ответ, что за уход за парком и соблюдение особых правил ответственность несут землевладельцы.

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