Израиль: глава военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф убит в секторе Газа

Как заявила пресс-служба Армии обороны Израиля, глава военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф был убит в результате израильского авиаудара в секторе Газа в прошлом месяце.
Мохаммед Дейф, который считается исключительно важной фигурой в руководстве ХАМАС, был одной из главных целей для израильских военных на протяжении многих лет. В прошлом ему удалось бежать из израильской тюрьмы и пережить по меньшей мере семь покушений.
«Армия обороны Израиля сообщает, что 13 июля 2024 года истребители ЦАХАЛ нанесли удар в районе Хан-Юниса, и после оценки разведданных можно подтвердить, что Мохаммед Дейф был уничтожен в результате удара», — говорится в заявлении военных, распространенном в четверг.
О том, что главной целью того удара был Дейф, сообщалось ранее, однако до сих пор Израиль не подтверждал, что тот действительно погиб. Движение ХАМАС утверждало, что ему удалось выжить.
ХАМАС пока не прокомментировал заявление израильских военных.
Израиль обвиняет Дейфа в планировании и руководстве взрывами автобусов, в результате которых в 1996 году погибли десятки израильтян, а также в причастности к захвату и убийству трех израильских солдат в середине 1990-х годов.
Считается, что он был одним из организаторов нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года, когда около 1200 израильтян и иностранцев — в основном гражданских лиц — были убиты, а еще 251 человек был угнан в Газу в качестве заложников.
«Боец с девятью жизнями»
Дейф имеет почти мифический статус в секторе Газа после того, как сбежал из плена и пережил семь покушений, в том числе одно в 2002 году, когда он потерял глаз.
«Боец с девятью жизнями». Что известно о Мохаммеде Дейфе - главе военного крыла ХАМАС и одном из организаторов нападения на Израиль?
«Армия обороны Израиля сообщает, что 13 июля 2024 года истребители ЦАХАЛ нанесли удар в районе Хан-Юниса, и после оценки разведданных можно подтвердить, что Мохаммед Дейф был уничтожен в результате удара», — говорится в заявлении военных, распространенном в четверг.
Тогда в результате удара по обозначенному гуманитарному району Аль-Маваси возле Хан-Юниса пострадали 300 человек и погибли 90 человек (по данным контролируемого ХАМАС Минздрава Газы). Тогда же был убит Рафа Салама, командир ХАМАС в Хан-Юнисе.
О том, что главной целью того удара был Дейф, сообщалось ранее, однако до сих пор Израиль не подтверждал, что тот действительно погиб. Движение ХАМАС утверждало, что ему удалось выжить.
Израиль обвиняет Дейфа в планировании и руководстве взрывами автобусов, в результате которых в 1996 году погибли десятки израильтян, а также в причастности к захвату и убийству трех израильских солдат в середине 1990-х годов.
Настоящее имя Дейфа — Мохаммед Диаб аль-Масри (также известный как Абу Халед или Аль-Дейф). Он возглавлял военизированное крыло ХАМАС, бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам».
Палестинцы называют его «мозгом» ХАМАС, израильтянам он известен как «Глашатай смерти» или «Боец с девятью жизнями».
Многое из того, что мы знаем о Дейфе, почерпнуто из сообщений израильских и палестинских СМИ.
В них говорится, что Дейф родился в лагере беженцев в Хан-Юнисе в Газе в 1965 году, когда территория была оккупирована Египтом.
Существуют лишь три известных израильтянам изображения Дейфа: одно фото было сделано много лет назад, когда он был еще очень молод, на другом его лицо скрывает маска, на третьем — и вовсе видна одна его тень.
«Он считается особенно жестким представителем ХАМАС», — говорит аналитик по вопросам безопасности на Ближнем Востоке Мэтью Левитт, бывший советник по борьбе с терроризмом в Госдепартаменте США.
Как лидеру, Дейфу приписывают разработку фирменного оружия ХАМАС — ракеты «Кассам» — и туннелей под Газой, по которым боевики ХАМАС проникали на израильскую территорию в обход блокпостов. Считается, что именно в этих туннелях Дейф проводит большую часть времени, скрываясь от израильских военных и руководя операциями ХАМАС.
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