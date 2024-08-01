Израиль: глава военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф убит в секторе Газа

Считается, что он был одним из организаторов нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года, когда около 1200 израильтян и иностранцев — в основном гражданских лиц — были убиты, а еще 251 человек был угнан в Газу в качестве заложников.

«Боец с девятью жизнями»

Дейф имеет почти мифический статус в секторе Газа после того, как сбежал из плена и пережил семь покушений, в том числе одно в 2002 году, когда он потерял глаз.

«Боец с девятью жизнями». Что известно о Мохаммеде Дейфе - главе военного крыла ХАМАС и одном из организаторов нападения на Израиль?

«Армия обороны Израиля сообщает, что 13 июля 2024 года истребители ЦАХАЛ нанесли удар в районе Хан-Юниса, и после оценки разведданных можно подтвердить, что Мохаммед Дейф был уничтожен в результате удара», — говорится в заявлении военных, распространенном в четверг.

Тогда в результате удара по обозначенному гуманитарному району Аль-Маваси возле Хан-Юниса пострадали 300 человек и погибли 90 человек (по данным контролируемого ХАМАС Минздрава Газы). Тогда же был убит Рафа Салама, командир ХАМАС в Хан-Юнисе.

О том, что главной целью того удара был Дейф, сообщалось ранее, однако до сих пор Израиль не подтверждал, что тот действительно погиб. Движение ХАМАС утверждало, что ему удалось выжить.