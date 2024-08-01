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В России произошел взрыв в жилом доме; обрушились два подъезда

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Дом в Нижнем Тагиле
Дом в Нижнем Тагиле Фото: скриншот Telegram-канал "Медуза"

В четверг, 1 августа, в Нижнем Тагиле (Россия) произошел взрыв газа в жилом пятиэтажном доме. В результате обрушилось два подъезда, сообщает Русская служба BBC.

В МЧС РФ заявили, что причиной взрыва стал "взрыв газовоздушной смеси". Русская служба BBC пишет, что в качестве возможной причины взрыва рассматривается неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации.

Разрушены порядка 15 квартир, пожарные и спасатели ведут разбор завалов.

Жителей соседних подъездов эвакуируют. Telegram-канал "Инцидент Нижний Тагил" пишет, что из-под завалов раздаются крики о помощи.

Пострадали 10 человек, в том числе пятеро детей, сообщили в МЧС РФ. Еще 70 жителей поврежденного дома и соседних эвакуированы, их разместят в гостинице.

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