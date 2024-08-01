Ограничения вводятся в связи с необходимостью улучшить конфигурацию нового досмотрового оборудования, которое уже используется в нескольких аэропортах Европы, в том числе и в Таллинне.

"Для обеспечения безопасности авиапассажиров необходимо вернуться к ограничению на провоз жидкостей в небольших емкостях во всех европейских аэропортах, где ограничения на провоз жидкостей уже были ослаблены", - пояснил в переданном BNS комментарии директор авиационной службы Транспортного департамента Юллар Салумяэ.

"Это решение не является результатом возросшей угрозы для авиации, а представляет собой необходимую превентивную меру до тех пор, пока не будет найдено решение технической проблемы", - отметил он.

Других изменений новые правила для пассажиров не вносят. Так, жидкости по-прежнему не нужно будет помещать в прозрачный пакет и вынимать из ручной клади при прохождении контроля безопасности в Таллиннском аэропорту.

Пассажирам будет разрешено провозить в ручной клади любое количество емкостей с жидкостью объемом не более 100 миллилитров, которые можно будет отделить друг от друга в разных частях багажа.