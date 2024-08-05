Мокрый купальник, или как позаботиться об интимной гигиене летом?

Особенно в жаркое женщинам следует быть внимательнее к своему интимному здоровью. Жара не представляет прямой угрозы влагалищу, однако существует множество внешних факторов, способных нанести вред самому нежному месту женщины. И одно из них - плавание. Узнайте об остальных!
Когда на улице очень жарко и вы обильно потеете, можно, даже не задумываясь, изменить привычный режим гигиены, в результате чего организм становится более уязвимым. Оказывается, это также может нанести вред здоровью влагалища. К сожалению, летом формируются благоприятные условия для развития различных инфекций и воспалений. Но этого можно избежать!
"Недостаточный уход за интимной гигиеной нарушает естественную микрофлору влагалища и могут возникнуть такие проблемы со здоровьем, как бактериальный вагиноз, вагинальный кандидоз, молочница или воспаление мочевыводящих путей. Чтобы защитить интимное здоровье, стоит соблюдать несколько простых условий, но при появлении первых симптомов интимных проблем следует обратиться к гинекологу", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
Давайте выясним, какие ситуации летом могут повлиять на интимное здоровье женщины!
Плавание
Плавание – это важная часть лета. Как известно, жарким летом в открытом море обычно бывает самая чистая вода. Медленно текущие или стоячие воды, в которых также обитают птицы и водные животные, с большей вероятностью содержат микроскопические личинки паразитов и другие нежелательные бактерии. Они могут вызывать сыпь после купания у людей с более чувствительной кожей.
Если вы решите освежиться в бассейне, стоит помнить о воздействии хлора. "Как известно, здоровье влагалища зависит от наличия хороших бактерий, контролирующих виды инфекций, но хлорированная вода в бассейне не "разделяет" хорошие и плохие бактерии", - говорит фармацевт Алина.
Нормальный уровень pH влагалища составляет 3,6-4,7. Повышенный уровень pH означает, что микрофлора влагалища изменилась, что может вызвать не только ощущение сухости, но и другие проблемы.
Мокрый купальник
Проблемы после плавания не заканчиваются, и именно мокрый купальник, который вовремя не снять, может способствовать воспалению мочевыводящих путей. Воспаление мочевыводящих путей провоцирует резкая смена температуры – горячий воздух и прохладная вода, ходьба в мокром и прохладном купальнике – а также ослабление иммунитета. Во избежание воспаления мочевыводящих путей перед началом купального сезона желательно закалить организм, например, принимая контрастный душ. Также важно не заходить в воду, когда вам жарко и вы вспотели, и всегда вытираться после купания. Старайтесь ходить в мокром купальнике как можно меньше времени – на солнце купальник быстро высыхает, но если он не высохнет достаточно быстро, влажная ткань снизит температуру тела, и вы можете подхватить простуду.
"При появлении первых симптомов - тянущих болей, учащенного мочеиспускания, жжения в мочевом пузыре, особенно в конце мочеиспускания - рекомендуется пить больше жидкости, не менее двух литров воды в день. Кроме того, можно употреблять также чаи лекарственных растений, благотворно влияющих на мочевыводящие пути, например, чаи из листьев тысячелистника, листьев брусники, листьев и почек березы, ромашки, полевого хвоща. Эти чаи полезны для промывания мочевого пузыря, помогая снизить концентрацию вредных бактерий. Если бактерии не размножились в больших количествах, то при употреблении клюквы и травяных чаев воспаление проходит, а если в течение двух дней улучшения не наблюдается или боль переходит в поясницу и симптомы сопровождаются температурой, вам следует сходить к врачу", - говорит фармацевт.
"Укрепить здоровую среду влагалища в качестве профилактического курса можно, принимая полезные молочнокислые бактерии с капсулами интимных пробиотиков, которые можно приобрести в аптеках", - фармацевт.
Бактериальный вагиноз – это разновидность воспаления влагалища.
Вот наиболее типичные симптомы:
* уровень рН влагалища > 4,5;
* усиление выделений из влагалища;
* неприятный запах;
* зуд, раздражение, жжение, покалывание;
* жжение при мочеиспускании;
*неприятные ощущения во время полового акта.
Но помните, что бактериальный вагиноз может протекать бессимптомно, поэтому напоминаем каждой женщине об ежегодном посещении гинеколога.
Бритье
Актуально летом, поэтому нужно помнить, что это следует делать как минимум за 24 часа до купания и принятия солнечных ванн. Удаление волос создает микротрещины на коже и может вызвать раздражение кожи при контакте с хлором или соленой морской водой. Кроме того, открытые раны могут стать питательной средой для бактерий.
Кружевное белье и синтетический купальник
Купальники часто изготавливаются из синтетических тканей, и хотя они идеально подходят для пребывания в воде, сама ткань может вызвать раздражение, зуд и сыпь.
"В летнем сезоне особенно важно выбирать нижнее белье из натурального материала, например, из хлопка, поскольку синтетические материалы не позволяют коже дышать. Трусики должны быть подходящего размера, они не должны быть слишком тесными и желательно, чтобы их задняя часть была достаточно широкой, чтобы избежать трения и раздражения, которые вредят здоровью интимной зоны", - говорит фармацевт.
Стиральные порошки или кондиционеры для белья также могут оказать неблагоприятное воздействие на влагалище, если их состав насыщен химическими веществами и запахами.
Слишком частое умывание
В жаркий день, само собой, хочется освежиться под душем. Поддерживать чистоту - это хорошо, но помните, что влагалище самоочищается и требует лишь осторожного промывания водой. Частое подмывание вызовет дополнительное раздражение, так как обычное мыло может быстро нарушить уровень pH во влагалище.
Молочнокислые бактерии помогают поддерживать pH влагалища на здоровом низком уровне, pH 3,8-4,5. Если уровень pH повышается, среда влагалища становится кислой. Поэтому специальное мыло для интимной гигиены также имеет гораздо более низкий уровень pH, чем обычное мыло. Но мыло – не единственное химическое средство, способное испортить микрофлору влагалища: пена для ванн, ароматизированные кремы для тела, ароматизированные презервативы и некоторые смазки с запахом, вкусом и перепадами температур также создают дисбаланс бактерий.
"Интимную зону тела нельзя мыть обычным гелем для душа или мылом – эти средства вредят естественной микрофлоре влагалища, вызывают раздражение и уничтожают полезные бактерии, тем самым способствуя воспалению. Также не рекомендуется пользоваться мочалкой для мытья этой части тела, она может царапать или чрезмерно раздражать чувствительную кожу", - подчеркивает фармацевт.
Менструация и плавание
Можно ли купаться во время месячных?
"Во время менструации не рекомендуется купаться в общественных водоемах – бассейне, реке или озере, поскольку в это время шейка матки открыта и есть риск попадания в нее бактерий", – отвечает фармацевт. "Однако когда интенсивность менструации уменьшается при использовании тампонов соответствующего размера, купание допустимо".
Берегите себя и свое тело и наслаждайтесь летом!
Вот несколько летних продуктов, которые понравятся здоровью влагалища.
Какие продукты рекомендуются для здоровья влагалища?
1. Греческий йогурт
Греческий йогурт занимает первое место в рейтинге женской еды. Он особенно полезен из-за большого количества полезных бактерий, которые обеспечивают правильный уровень pH во влагалищной среде. Пробиотики в йогурте помогают предотвратить размножение нежелательных бактерий и улучшить иммунитет. Женщинам следует есть йогурт каждый день.
2. Экстракт клюквы
Клюква – не просто чудодейственное средство от простуды, она очень рекомендуется для женского здоровья. Клюквенный сок не только предотвращает воспаление мочевыводящих путей, но и обеспечивает нормальный уровень pH во влагалище.
3. Чеснок
Удивительно, но антиоксиданты в чесноке также помогают предотвратить вагинальные заболевания. Чеснок улучшает кровообращение, что снижает риск заражения.
4. Лосось
Омега-3 в рыбе считаются источником хорошего здоровья, они уменьшают воспаления в организме. Лосось богат железом, которое является важной частью рациона женщин в период перед менопаузой. Жирная морская рыба (скумбрия, лосось, тунец) - богатый источник полиненасыщенных жирных кислот. Эти жирные кислоты положительно влияют на гормональный фон женщины, повышая сексуальное влечение.
5. Орехи
Жирные кислоты, витамин Е и различные микроэлементы полезны для женского здоровья. Например, цинк предотвращает спазматические менструальные боли, а также уменьшает сухость влагалища и нормализует менструальный цикл.
Наслаждайтесь летом и берегите свое здоровье!
Статья написана в сотрудничестве с Apotheka.
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