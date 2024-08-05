Мокрый купальник, или как позаботиться об интимной гигиене летом?

Берегите себя и свое тело и наслаждайтесь летом!

Вот несколько летних продуктов, которые понравятся здоровью влагалища.

Какие продукты рекомендуются для здоровья влагалища?

1. Греческий йогурт

Греческий йогурт занимает первое место в рейтинге женской еды. Он особенно полезен из-за большого количества полезных бактерий, которые обеспечивают правильный уровень pH во влагалищной среде. Пробиотики в йогурте помогают предотвратить размножение нежелательных бактерий и улучшить иммунитет. Женщинам следует есть йогурт каждый день.

2. Экстракт клюквы

Клюква – не просто чудодейственное средство от простуды, она очень рекомендуется для женского здоровья. Клюквенный сок не только предотвращает воспаление мочевыводящих путей, но и обеспечивает нормальный уровень pH во влагалище.

3. Чеснок

Удивительно, но антиоксиданты в чесноке также помогают предотвратить вагинальные заболевания. Чеснок улучшает кровообращение, что снижает риск заражения.

4. Лосось

Омега-3 в рыбе считаются источником хорошего здоровья, они уменьшают воспаления в организме. Лосось богат железом, которое является важной частью рациона женщин в период перед менопаузой. Жирная морская рыба (скумбрия, лосось, тунец) - богатый источник полиненасыщенных жирных кислот. Эти жирные кислоты положительно влияют на гормональный фон женщины, повышая сексуальное влечение.

5. Орехи

Жирные кислоты, витамин Е и различные микроэлементы полезны для женского здоровья. Например, цинк предотвращает спазматические менструальные боли, а также уменьшает сухость влагалища и нормализует менструальный цикл.