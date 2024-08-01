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Конкурс Выиграй 2 билета на стендап Руслана Белого!

rus.tvnet.lv
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Фото: Rus TVNET

23 августа известный комик, продюсер, телеведущий Руслан Белый выступит на сцене концертного зала "Дзинтари" с новой остросоциальной программой "Свой голос". По такому поводу мы решили порадовать одного из наших читателей и разыгрываем 2 билета на мероприятие в Telegram-канале RUS TVNET

Чтобы принять участие в конкурсе переходите в наш Telegram-канал и следуйте двум простым условиям:

Счастливого обладателя билетов мы объявим уже 8 августа. Удачи! 

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