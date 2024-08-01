Конкурс Выиграй 2 билета на стендап Руслана Белого!

23 августа известный комик, продюсер, телеведущий Руслан Белый выступит на сцене концертного зала "Дзинтари" с новой остросоциальной программой "Свой голос". По такому поводу мы решили порадовать одного из наших читателей и разыгрываем 2 билета на мероприятие в Telegram-канале RUS TVNET!