В здании на ул. Стабу обвалился балкон, инспектор не констатировал дальнейшей угрозы

При визуальном обследовании здания опасности конструкций, которая в данный момент представляла бы угрозу для общества, не констатировано.

При этом строительный инспектор констатировал, что со стороны внутреннего двора здания в его стене образовались трещины, поэтому собственникам здания поручено провести техническое обследование.

Решения о дальнейших действиях будут приниматься после получения заключения технического обследования.

Балкон второго этажа здания в Риге на ул. Стабу, 25, обвалился в среду утром. Люди при этом не пострадали, и за короткое время находящиеся на тротуаре осколки были собраны, заявили в агентстве LETA. Оперативные службы на место происшествия не были вызваны.

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