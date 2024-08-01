В здании на ул. Стабу обвалился балкон, инспектор не констатировал дальнейшей угрозы

В здании в Риге на ул. Стабу в среду, 31 июля, обрушился балкон. Строительный инспектор обследовал здание и не констатировал опасности, сообщили в Рижской думе.
При визуальном обследовании здания опасности конструкций, которая в данный момент представляла бы угрозу для общества, не констатировано.
При этом строительный инспектор констатировал, что со стороны внутреннего двора здания в его стене образовались трещины, поэтому собственникам здания поручено провести техническое обследование.
Решения о дальнейших действиях будут приниматься после получения заключения технического обследования.
Балкон второго этажа здания в Риге на ул. Стабу, 25, обвалился в среду утром. Люди при этом не пострадали, и за короткое время находящиеся на тротуаре осколки были собраны, заявили в агентстве LETA. Оперативные службы на место происшествия не были вызваны.
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