"Ясный сигнал России": исследователь о масштабном обмене заключенными

Состоявшийся в четверг обмен заключенными между Россией и западными странами является важным сигналом о том, что переговоры с Западом ведутся, сказал исследователь Центра исследований восточноевропейской политики Арманд Астукевич.
Он пояснил, что дискуссии и переговоры между сторонами заняли долгое время - более двух лет. Сообщается, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный был одним из лиц, которого изначально планировалось обменять.
Астукевич сказал, что переговоры велись долгое время, и он бы не стал искать других аспектов, почему обмен состоялся именно сейчас.
По мнению исследователя, состоявшийся обмен заключенными не окажет прямого влияния на войну в Украине.
В то же время, по словам Астукевича, этот обмен является четким сигналом России о том, что "мы своих не бросаем, мы их вытащим". Эксперт считает, что это важно для жизнеспособности системы - сообщать о том, что российские агенты, уехавшие на Запад, не забываются.
На вопрос, кто может быть инициатором переговоров по обмену, Астукевич сказал, что такого рода обмен не может состояться без обоюдного согласования.
Астукевич сказал, что в целом такого рода обмены происходят относительно часто. В том числе и в контексте России и Украины обмены задержанными политзаключенными происходит относительно часто. Астукевич также упомянул, что некоторое время назад США добились обмена заключенной в России баскетболистки Бриттни Грайнер.
Хотя в целом обмены происходят сравнительно часто, тот объем, в котором состоялся этот обмен уникален, а также важно то, что обменялись очень важными политзаключенными, сказал Астукевич.
В четверг, 1 августа, в аэропорту Анкары произошел обмен заключенными России и Беларуси и стран Запада. В обмене, по информации телеканала, участвовали 26 человек: 16 заключенных из России и Беларуси, 8 заключенных из стран Запада и двое детей заключенных Артема и Анны Дульцевых.
Среди освобожденных со стороны России: политики Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин; экс-начальники штабов Навального Лилия Чанышева, Ксения Фадеева и Вадим Останин и журналист Эван Гершкович.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!