"Ясный сигнал России": исследователь о масштабном обмене заключенными

Он пояснил, что дискуссии и переговоры между сторонами заняли долгое время - более двух лет. Сообщается, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный был одним из лиц, которого изначально планировалось обменять.

Астукевич сказал, что переговоры велись долгое время, и он бы не стал искать других аспектов, почему обмен состоялся именно сейчас.

По мнению исследователя, состоявшийся обмен заключенными не окажет прямого влияния на войну в Украине.

В то же время, по словам Астукевича, этот обмен является четким сигналом России о том, что "мы своих не бросаем, мы их вытащим". Эксперт считает, что это важно для жизнеспособности системы - сообщать о том, что российские агенты, уехавшие на Запад, не забываются.

На вопрос, кто может быть инициатором переговоров по обмену, Астукевич сказал, что такого рода обмен не может состояться без обоюдного согласования.