Председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" сообщил, что Латвия вовлечена в судебный процесс, в котором требуется отменить санкции против российских пропагандистских каналов Sputnik и Russia Today, пишет LETA.
В Нидерландах просят отмены санкций против Sputnik и Russia Today; Латвия вовлечена в судебный процесс
Он пояснил, что нидерландский интернет-провайдер подал иск на Совет Европы в Суд Евросоюза за введение санкций против Sputnik и Russia Today.
Латвия также вовлечена в судебные разбирательства. Месяц назад NEPLP вместе с коллегами из Минюста побывал в Люксембурге, где принял участие в судебном заседании, пояснил Аболиньш.
По его словам, нидерландский кабельный оператор утверждает, что не предоставляет контент и таким образом его бизнесу наносится ущерб. В свою очередь, аргументы Латвии заключаются в том, что ущерб, причиненный распространением такого рода контента, несовместим с бизнес-интересами и свободой слова конкретного предпринимателя, поскольку такая пропаганда наносит гораздо больший ущерб.
Аболиньш сообщил, что приговор суда должен быть вынесен в ближайшее время. Он уверен, что добьется успеха в суде.
В свою очередь, в случае проигрыша эти ресурсы вернутся всему Европейскому союзу, сказал Аболиньш. При этом он подчеркнул, что законы Латвии были пересмотрены сразу после начала войны в Украине и в течение нескольких недель был найден способ снова заблокировать эти ресурсы.
Аболиньш признал, что NEPLP впервые оказался вовлечен в столь масштабное судебное разбирательство.
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