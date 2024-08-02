В Нидерландах просят отмены санкций против Sputnik и Russia Today; Латвия вовлечена в судебный процесс

Он пояснил, что нидерландский интернет-провайдер подал иск на Совет Европы в Суд Евросоюза за введение санкций против Sputnik и Russia Today.

Латвия также вовлечена в судебные разбирательства. Месяц назад NEPLP вместе с коллегами из Минюста побывал в Люксембурге, где принял участие в судебном заседании, пояснил Аболиньш.

По его словам, нидерландский кабельный оператор утверждает, что не предоставляет контент и таким образом его бизнесу наносится ущерб. В свою очередь, аргументы Латвии заключаются в том, что ущерб, причиненный распространением такого рода контента, несовместим с бизнес-интересами и свободой слова конкретного предпринимателя, поскольку такая пропаганда наносит гораздо больший ущерб.

​Аболиньш сообщил, что приговор суда должен быть вынесен в ближайшее время. Он уверен, что добьется успеха в суде.

В свою очередь, в случае проигрыша эти ресурсы вернутся всему Европейскому союзу, сказал Аболиньш. При этом он подчеркнул, что законы Латвии были пересмотрены сразу после начала войны в Украине и в течение нескольких недель был найден способ снова заблокировать эти ресурсы.

Аболиньш признал, что NEPLP впервые оказался вовлечен в столь масштабное судебное разбирательство.

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