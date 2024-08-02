Потрескавшиеся уголки губ - временный дискомфорт или серьезное заболевание?

Как отличить простую трещину в уголке губ от ангулярного хейлита?

"В аптеке ежедневно достаточно часто сталкиваемся с людьми, которые жалуются на потрескавшиеся уголки губ. Здесь важно различать две ситуации: одна – потрескавшиеся уголки губ как кратковременная проблема. Например, если использовались раздражающие вещества, съеден ананас или в ветреную погоду губы были слишком влажными. В таком случае дискомфорт можно уменьшить и ускорить заживление с помощью питательной гигиенической помады. Также следует не забывать защищать нежную кожу губ увлажняющими бальзамами или кремами, что дополнительно укрепит барьерную функцию кожи от раздражающих внешних факторов. Чтобы избежать потрескавшихся губ и уголков губ, мы заботимся о том, чтобы в нашем рационе было достаточно витаминов, особенно витаминов А, группы В и витамина D, а также железа и жирных кислот Омега-3. Тогда как другая ситуация - когда уголки губ воспалены в течение длительного времени, и уход за кожей не устраняет симптомы, может быть связана с другими состояниями, в результате которых в уголках губ регулярно скапливается влага, что приводит к повреждению кожи и риску бактериальных инфекций. В таком случае необходимо обратиться к врачу и начать терапию", — разъясняет сертифицированный фармацевт Apotheka Иванда Крастыня.