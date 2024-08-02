Потрескавшиеся уголки губ - временный дискомфорт или серьезное заболевание?

Покраснение, болезненные трещины и шелушение – воспаление в уголках губ называют ангулярным хейлитом, и он может развиваться в одном или обоих уголках губ, а также поражать чувствительную кожу вокруг них. Ангулярный хейлит – это не только косметический дефект, воспаленные уголки губ могут доставлять значительный дискомфорт, мешая речи и приему пищи, к тому же нередко они долго не заживают, и неприятные ощущения остаются надолго. Почему воспаляются уголки губ и как их лечить, рассказывает дерматолог, венеролог и преподаватель Рижского университета имени Страдыня доктор Алисе Балцере и сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Иванда Крастыня.
"Ангулярный хейлит – это покраснение, растрескивание, шелушение кожи, образования струпьев и различных ощущений, например стянутости и жжения, возникшее по любой причине. Дискомфорт обычно усиливается при растяжении пораженной области, например, широко открывая рот, во время еды и даже разговора. Этот недуг чаще поражает пожилых людей, но по разным причинам в течение жизни может поразить каждого", - говорит дерматолог Алисе Балцере.
Как отличить простую трещину в уголке губ от ангулярного хейлита?
"В аптеке ежедневно достаточно часто сталкиваемся с людьми, которые жалуются на потрескавшиеся уголки губ. Здесь важно различать две ситуации: одна – потрескавшиеся уголки губ как кратковременная проблема. Например, если использовались раздражающие вещества, съеден ананас или в ветреную погоду губы были слишком влажными. В таком случае дискомфорт можно уменьшить и ускорить заживление с помощью питательной гигиенической помады. Также следует не забывать защищать нежную кожу губ увлажняющими бальзамами или кремами, что дополнительно укрепит барьерную функцию кожи от раздражающих внешних факторов. Чтобы избежать потрескавшихся губ и уголков губ, мы заботимся о том, чтобы в нашем рационе было достаточно витаминов, особенно витаминов А, группы В и витамина D, а также железа и жирных кислот Омега-3. Тогда как другая ситуация - когда уголки губ воспалены в течение длительного времени, и уход за кожей не устраняет симптомы, может быть связана с другими состояниями, в результате которых в уголках губ регулярно скапливается влага, что приводит к повреждению кожи и риску бактериальных инфекций. В таком случае необходимо обратиться к врачу и начать терапию", — разъясняет сертифицированный фармацевт Apotheka Иванда Крастыня.
Почему возникает воспаление в уголках рта?
Вопреки часто слышимому мифу о том, что ангулярный хейлит всегда связан с недостатком витаминов в организме, чаще он возникает из-за раздражения, вызванного слюной, особенно когда в процессе старения меняется анатомия лица и опускаются уголки рта. Другими словами, поскольку с годами строение лица меняется, уголки рта теряют достаточную поддержку и провисают. В результате образуется анатомически низкое место, где слюне удобно скапливаться. Это вызывает мацерацию кожи, или изменения кожи вследствие продолжительного увлажнения, что, в свою очередь, является благоприятной средой для различных микроорганизмов – грибков и бактерий. Другой важной причиной развития ангулярного хейлита является частое усиленное растяжение, травмирующее этот чувствительный участок кожи, например, после посещения стоматолога или использования зубных протезов или зубной нити, установление и снятие которых вызывает растяжение. Также воспаление уголков рта может развиваться в случае других патологий полости рта, а также при отсутствии у пациента зубов, которые обычно обеспечивают опору. Ангулярный хейлит также может быть вызван местными раздражающими факторами, включая ослабленный иммунитет, потерю веса, неправильное питание, курение, дыхание через рот. Реже ангулярный хейлит связан с различными внутренними заболеваниями, например, с сахарным диабетом, патологиями щитовидной железы, воспалительными заболеваниями кишечника и другими.
Чтобы назначить лечение, необходимо понять причину
Чтобы успешно лечить ангулярный хейлит, изначально необходимо определить его причину – каждый пациент индивидуально должен определить факторы, вызывающие воспаление, и постараться их ограничить. Включая улучшение здоровья полости рта, в том числе ношение соответствующих зубных протезов и других вспомогательных средств для полости рта, а также избегая аллергенов и раздражителей, если таковы известны.
"К наиболее распространенным средствам локального применения относятся укрепляющие барьер, противогрибковые, антибактериальные, содержащие кортикостероиды кремы или комбинации вышеперечисленных средств, а также, при необходимости, витаминные и минеральные комплексы, содержащие железо, фолиевую кислоту, биотин и витамин В12. В качестве редкой, но интересной возможности лечения в некоторых случаях можно рассматривать эстетические инъекции, а точнее филлеры, обеспечивающие подтяжку уголков губ и таким образом предотвращающие вызываемое слюной раздражение. Следует учитывать также и то, что пациенты с анатомическим провисанием уголков рта, склонностью к скоплению слюны в уголках рта или плохо подогнанными протезами имеют меньшую эффективность лечения", — подчеркивает дерматолог, венеролог Алисе Балцере.
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