Вы можете одалживать у соседей сахар, вместе отмечать праздники и делать "тюнинг" машины. Но другая сторона соседства гораздо уродливее - письма с угрозами в почтовом ящике, физическое насилие на лестничной клетке и мертвые животные на коврике у двери. Что можно и чего нельзя позволять себе, когда вы сосед, и есть ли закон, который защищает вас от неадекватных соседей?

Соседский кот загадил лестничную клетку так, что приходится надевать противогаз, чтобы войти в дом, у соседа сверху отпрыски играют в прятки, а сосед снизу звонит в Сиротский суд по поводу слишком громкого шума. Соседка из квартиры напротив устроила у себя дома маникюрный салон, и по территории общего пользования бродят незнакомые люди. Молодые люди готического вида на лестнице льют святую воду на головы и расписывают дверь псалмами. Один сосед режет шины другому из-за недостроенного подвала. Два упрямца отказываются платить за ремонт крыши, которая опасна для прохожих. Это лишь некоторые из соседских споров, которые, если одна из сторон знает закон или имеет возможность обратиться к адвокату, могут быть разрешены в зале суда. Да, небольшой соседский скандал может дойти до суда.