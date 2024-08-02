В Литве задержаны 40 мигрантов, которых везли из Латвии. Еще трое скрываются

По информации Департамента, полиция Утенского района около 9 часов утра получила уведомление от пограничников о том, что необходимо задержать транспортные средства VW Transporter, Opel Vivaro и сопровождающую их Audi A6, так как они могут перевозить нелегальных мигрантов из Латвии.

В тот же день в городке Даугайляй Утенского района был остановлен автомобиль VW Transporter, в котором находились 23 нелегальных мигранта, из них десять были задержаны сразу, а 13 сбежали, однако около 15:30 в том же самом городке десятерых удалось задержать.

"По данным на 6 часов пятницы трое скрывающихся мигрантов до сих пор не задержаны", - сообщила BNS представитель Департамента полиции Ревита Янавичюте.

Также в селе Вайкутенай Утенского района был задержан автомобиль Opel Vivaro, в котором ехали 20 нелегальных мигрантов, а в Утене, на улице Я. Басанавичюса, задержан автомобиль Audi A6, за рулем которого находился мужчина 1998 года рождения, и вместе с ним ехали мужчина 1996 года рождения и мужчина 1999 года рождения.

Сообщается, что при задержании легкие ранения получили двое полицейских. Задержанные нелегальные мигранты и транспортные средства переданы пограничникам.

Пограничники отметили, что Литве грозит так называемая вторичная миграция, когда в Литву прибывают иностранцы, незаконно пересекшие границу Латвии.

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