В уходящий рабочий день произошло много важных событий - из-за подъема уровня воды в реке Свете затоплен поселок, все больше латвийцев "рвутся", едут и переезжают в Беларусь, а рижане рассказали об отношении к Олимпиаде. Об этих и других новостях пятницы, 2 августа, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 2 августа ⟩ Латвийцы "рвутся" в Беларусь, пополнение в "черном списке" и что рижане думают об Олимпиаде
Новости Латвии:
В пятницу, 2 августа, было принято решение включить гражданина России Дениса Рублева в список нежелательных для Латвии лиц, запретив ему въезд в Латвию на неопределенный срок, сообщили в Министерстве иностранных дел Латвии (МИД).
Сегодня утром уровень воды в реке Свете резко поднялся. Спасательная служба связалась с коллегами в Литве, которые сообщили, что в результате сильного наводнения в соседней стране были затоплены огромные территории и в настоящее время паводковые воды выходят из реки Свете, сообщается на сайте самоуправления Елгавы.
RUS TVNET вышел на улицу, чтобы выяснить у жителей и гостей Риги, понравилась ли им церемония открытия Олимпийских игр и в каких видах спорта латвийские спортсмены могут завоевать медаль. Ответы смотрите на видео!
В конце июля в Беларуси задержали четырех молодых людей из Латвии. В социальных сетях опубликовано видео, на котором видно, как молодые люди отправились в Беларусь на фестиваль. В их машине была обнаружена марихуана, и все четверо были арестованы. В последние годы власти Латвии активно и регулярно призывают людей не ездить в Беларусь. Однако, как мы выяснили в различных социальных сетях и группах, все больше латвийцев "рвутся", едут и переезжают в Беларусь. Что изменилось и почему этот вопрос становится все более актуальным на различных интернет-площадках?
В ночь на 29 июля в Латвии прошел самый интенсивный дождь за всю историю наблюдений и самая сильная летняя буря, заключил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
За рубежом:
В четверг, 1 августа, состоялся беспрецедентный обмен заключенными, в котором участвовали сразу 7 стран, а на свободе в результате оказались 26 человек. Среди них и репортер Wall Street Journal Эван Гершкович, и спецназовец ФСБ Вадим Красиков. Первого больше года пытались вернуть США, освобождения второго хотел получить лично президент России Владимир Путин. Слухи об обмене Гершковича на Красикова циркулировали с момента ареста журналиста в марте 2023 года, но в итоге состоявшаяся сделка оказалась намного масштабнее, а Россия впервые с окончания холодной войны отпустила политзаключенных в обмен на сотрудников своих спецслужб.
Председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" сообщил, что Латвия вовлечена в судебный процесс, в котором требуется отменить санкции против российских пропагандистских каналов Sputnik и Russia Today, пишет LETA.
В среду, 1 августа, Верховный суд Ирландии рассмотрел иск против Ирландской службы здравоохранения и лаборатории Quest, поданный неизлечимо больной матерью двоих детей из Латвии, сообщает портал Baltic Ireland со ссылкой на местные СМИ.
"Хуже всего организованные олимпийские игры в истории", "не олимпийские, а сатанинские игры", "гомосексуальный треш", "хорошо, что мы не участвуем в этом посмешище" - таковы были главные лозунги российских пропагандистов в связи с открывшимися 26 июля XXXIII летними Олимпийскими играми в Париже, в которых запрещено участвовать России и Беларуси.
Интересное чтиво:
В воскресенье, 28 июля, на заключительном вечере фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024 выступил латвийский певец и шоумен Интарс Бусулис. TVNET+ смог попасть на репетицию и поговорить с ним.
Если какой-то латвиец скажет, что не любит собирать грибы, окружающие обязательно посмотрят на него с недоумением, а может быть, даже недоброжелательно. Да, грибы можно не есть, но чтобы не собирать? Как можно не любить собирать грибы?! Это мнение самых заядлых грибников, но оно вам, конечно, может не понравиться, и это нормально. Однако ни для кого не секрет, что латвийцы - народ грибников, а с тех пор, как у нас есть Интернет и возможность публично хвастаться своими внушительными грибными достижениями, это лишь подтверждается.
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева прокомментировала свою паузу в карьере. Вместе с супругом Максимом Галкиным звезда стала почетным гостем фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala. В беседе с журналистом телеканала TV3 она объяснила, почему уже более 15 лет не появляется на сцене.
Снятие ограничений, связанных с пандемией Covid-19, возродило индустрию туризма во многих частях мира. Путешественники все чаще проводят время на веб-сайтах авиакомпаний в поисках самых выгодных рейсов для своего отпуска и каникул. Для латвийских путешественников наиболее актуальны путешествия по Европе, которые предлагают несколько бюджетных авиакомпаний, в том числе ирландская Ryanair. Хотя иногда и кажется, что найден очень хороший авиабилет Ryanair, но есть одна методика, о которой многие могут не знать, как сделать перелет из некоторых стран еще дешевле.
Крупнейшее спортивное событие – Летние Олимпийские игры в Париже – продолжается уже неделю. Они интересны всему миру, даже всемирно известные люди отправились в Париж, чтобы лично следить за Олимпийскими играми. Оцените стиль знаменитостей на трибунах!
Природный парк в Тервете еще не полностью оправился от августовской бури прошлого года, когда в нем была повалена значительная часть деревьев. К сожалению, и в этом году природа не пощадила парк. Он будет закрыт для посетителей как минимум на месяц. Под вопросом также то, продолжит ли работать парк развлечений Tarzāns, сообщает LSM.
Олимпийские чемпионы латвийские баскетболисты 3х3 в составе Зигмара Раймо, Франциса Лациса, Карлиса Ласманиса и Науриса Миезиса в пятницу, 2 августа, обыграли Францию со счетом 22:20.
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