Главное за 2 августа Латвийцы "рвутся" в Беларусь, пополнение в "черном списке" и что рижане думают об Олимпиаде

Интересное чтиво:

В воскресенье, 28 июля, на заключительном вечере фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024 выступил латвийский певец и шоумен Интарс Бусулис. TVNET+ смог попасть на репетицию и поговорить с ним.

Если какой-то латвиец скажет, что не любит собирать грибы, окружающие обязательно посмотрят на него с недоумением, а может быть, даже недоброжелательно. Да, грибы можно не есть, но чтобы не собирать? Как можно не любить собирать грибы?! Это мнение самых заядлых грибников, но оно вам, конечно, может не понравиться, и это нормально. Однако ни для кого не секрет, что латвийцы - народ грибников, а с тех пор, как у нас есть Интернет и возможность публично хвастаться своими внушительными грибными достижениями, это лишь подтверждается.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева прокомментировала свою паузу в карьере. Вместе с супругом Максимом Галкиным звезда стала почетным гостем фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala. В беседе с журналистом телеканала TV3 она объяснила, почему уже более 15 лет не появляется на сцене.