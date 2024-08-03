В начале этого месяца ураган "Берил" пронесся по Карибскому бассейну, сровняв с землей целые острова и вызвав разрушения, "подобные Армагеддону". Будучи самым ранним атлантическим ураганом 5-й категории, сформировавшимся в Атлантическом океане, он, согласно прогнозам, знаменует собой начало самого активного сезона ураганов за всю историю наблюдений.

Это, несомненно, климатическая катастрофа. Проливные дожди и ветры скоростью 150 миль в час, которые сровняли с землей острова Карриаку, Малый-Мартиник и архипелаг Гренадины, а также штормовой нагон, обрушившийся на побережье Барбадоса и Ямайки, из-за антропогенного изменения климата стали на 10-30% интенсивнее.

Последствия урагана "Берил" должны обеспокоить финансовые институты не меньше, чем климатологов, поскольку они указывают на то, как наша лоскутная система финансирования развития, созданная в те времена, когда экстремальные погодные явления были гораздо менее катастрофическими, дает сбой перед лицом все более частых и сильных ураганов, наводнений и лесных пожаров.