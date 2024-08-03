"Он подошел сзади, начал лапать меня, пытался залезть под шорты", - рассказала пострадавшая 22-летняя жительница Таллинна. Средь бела дня в одном из оживленных торговых центров столицы девушка подверглась сексуальному домогательству. Посетители магазина проходили мимо и отводили в сторону глаза.

В среду, 24 июля, 22-летняя Дина (имя изменено по просьбе полиции) зашла в торговый центр Kristiine, чтобы купить зарядку для телефона. На ней в тот день был надет легкий комбинезон с просторными шортами, ведь на улице стояла жара. На первом этаже торгового центра, около магазина Euronics, на девушку напал 51-летний мужчина.

"Я остановилась у отдела электроники буквально на пару секунд, а он неожиданно откуда-то сзади появился", - до сих пор с дрожью в голосе рассказывает пострадавшая.

Видео есть в распоряжении редакции, и на этих кадрах видно, что у мужчины крепкого телосложения на джинсовых шортах расстегнута ширинка. Он не очень высокого роста, идет по торговому центру в черной футболке, пытается отгородиться от камеры рукой. Фото: erakogu / kuvatõmmis / kollaaž