Польша выдвигала Беларуси условия: сработали ли они?

Минск и Варшава ведут переговоры об освобождении Почобута

По данным польских СМИ, власти Польши ведут переговоры с Беларусью об освобождении Анджея Почобута на уровне чиновников низшего звена МИД и консульских служб Польши.

Впрочем, как рассказал вице-председатель Союза поляков Беларуси Марек Заневский в интервью "Радыё Рацыя" 26 июля, Почобут, который находится в заключении уже 40 месяцев, все еще в колонии в Новополоцке. "Сидит в ПКТ в изоляции, и ничего не происходит. Вся эта информация, которая гуляла последние месяцы - некоторые говорили, что его выпустили, некоторые говорили, что его возили за границу, - все неправда, это все фейки. Нам очень досадно, что это происходит. Ситуация с Анджеем остается очень сложной, и на сегодняшний день мы не видим ее улучшения", - рассказал Заневский.

Торг между Минском и Варшавой все еще идет

По мнению политического аналитика Артема Шрайбмана, пока еще рано подводить итоги усилий Варшавы, ведь прямо сейчас идет активный торг. "Раз польские власти делают заявление о возможности закрытия транзита, они рассчитывают, что Минск испугается и выполнит, может, не все, но хотя бы несколько условий - освободит политзаключенного Почобута или прекратит миграционный кризис".