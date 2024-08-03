Отсутствие авиасообщения с Россией, закрытие финской границы и сезон отпусков создали многочасовые очереди на эстонско-российской границе в Нарве. Предстоящее уже на следующей неделе ужесточение таможенного контроля может сделать процесс ожидания еще более длительным, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR.
Ужесточение таможенного контроля может сделать ожидание на границе с РФ в Нарве еще более длительным
С введением 14-го пакета санкций в отношении РФ у эстонской таможни возникла необходимость усилить надзор за выполнением этих санкций.
С 8 августа выборочные проверки таможни станут обязательными, что сделает ожидание еще более долгим.
"Каждый пересекающий границу будет контактировать с таможенником и отвечать на вопросы о том, какие вещи у него с собой, как он одет, что находится в транспортном средстве, каков характер груза", - сказал руководитель отдела таможенного контроля в Нарве Вольдемар Линно.
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