Ужесточение таможенного контроля может сделать ожидание на границе с РФ в Нарве еще более длительным

"Каждый пересекающий границу будет контактировать с таможенником и отвечать на вопросы о том, какие вещи у него с собой, как он одет, что находится в транспортном средстве, каков характер груза", - сказал руководитель отдела таможенного контроля в Нарве Вольдемар Линно.