Лукашенко предоставил новую информацию о четырех задержанных в Беларуси гражданах Латвии

Лукашенко утверждает, что к молодым людям относятся "по-человечески", а власти еще выяснят обстоятельства.

Диктатор сказал, что в его стране относятся к гостям дружелюбно, обосновав это утверждением, что "такой безвизовый режим ни к чему не годится, если арестовывать людей". Он подчеркнул, что только не нужно ввозить наркотики.

Как сообщалось, МИД Латвии 29 июля заявил, что поступил звонок от родственников молодых людей по факту задержания.

Судя по видео, опубликованному в социальных сетях, молодые люди приехали в Беларусь на фестиваль. В машине якобы была обнаружена марихуана, и все четверо были задержаны.

Учитывая участие Беларуси в полномасштабных военных действиях России против Украины, повышенную активность российских и белорусских вооруженных сил на белорусской территории, значительные риски для безопасности и непредсказуемое развитие ситуации в ближайшем будущем, МИД по-прежнему настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Беларусь.

Путешественники могут подвергнуться провокациям со стороны белорусских служб, быть ложно обвинены в нарушении белорусского законодательства и в результате арестованы. Возможности Латвии по оказанию помощи таким людям весьма ограничены.

Министерство иностранных дел также повторяет свой призыв к гражданам Латвии не ездить в Россию.

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