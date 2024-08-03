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Вооруженные силы Украины потопили в Крыму российскую подлодку (2)

rus.tvnet.lv
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Российская военная подводная лодка. Иллюстративное фото.
Российская военная подводная лодка. Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Вооруженные силы Украины затопили подводную лодку "Ростов-на-Дону", находившуюся во временно оккупированном Крыму, сообщает в Facebook Генштаб украинской армии.

"Силы обороны Украины нанесли удары по подводной лодке и зенитному ракетному комплексу С-400 врага во временно оккупированном Крыму", - отмечается в сообщении.

Согласно подтвержденной информации, вчера, 2 августа, подразделения ракетных войск совместно с подразделениями Военно-морских сил Вооруженных сил Украины серьезно повредили 4 пусковые установки противовоздушной ракетной системы "Триумф". Кроме того, в порту Севастополя был успешно нанесен удар по подводной лодке Черноморского флота России "Ростов-на-Дону".

"В результате попадания лодка затонула на месте", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Генштабе, подводная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (по классификации НАТО - класс Kilo) является одной из четырех подводных лодок класса Kilo, способных применять ракеты "Калибр".

Известно, что подлодка "Ростов-на-Дону" была введена в эксплуатацию 26 декабря 2014 года.

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